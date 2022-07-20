موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 برقم التسجيل ورمز المراسلة وخطوات الاستعلام من كافة الولايات الجزائرية

أصبح بأمكان الطلاب أن يتمكنوا بشكل رسمي من خلال موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 الذي تم تفعيله من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر، ولقد أوضحت وزارة التربية أنة يمكن للطلاب الحصول على النتائج فور أن يتم إعلانها بشكل رسمي من خلال الأستعانة بالموقع الإلكتروني للوزارة، ولذلك زاد البحث بشكل كبير من قبل الطلاب حول موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 وخطوات الاستعلام عن النتائج وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه من خلال مقالنا اليوم.

موقع استخراج نتائج المراسلة 2022

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 قد أصبح متاح أمام الطلاب في الوقت الحالي ليتمكن من خلاله الطلاب من الحصول على نتائجهم بكل سهولة، ويمكن للطلاب أتباع الخطوات التي تساعدهم على استخراج نتائج المراسلة والتي جاءت كالتالي:-

يتم تسجيل الدخول عبر موقع استخراج نتائج المراسلة.

ويتم أدخال رقم التسجيل ورمز المراسلة.

ولكن يجب على الطلاب أن يكونوا على علم بأن أسماءهم قد تم تسجيلها بالفعل في سجل الديوان الوطني حتي يتمكنوا من الحصول على النتائج بكل سهولة وبدون أي مشاكل.

اعلان نتائج المراسلة 2022

ولقد اعلنت وزارة التربية الوطنية أنة سوف يتم أعلان النتائج بشكل تدريجي بكافة الولايات، ولذلك قامت الوزارة بتقسيم إعلان النتائج على ثلاثة أيام عبر موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 وذلك على النحو التالي:-

يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022 اعلان نتائج المراسلة في ولاية أدرار والأغواط وباتتة وسطيف والجلفة والمدية وتمنراست وتسسليت وقسنطينة.

يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 اعلان نتائج المراسلة في ولاية سكرة وتيزي وزو وسعيدة وبشار وعين الدفلي وتيارت وعنابة ومستغانم وسوق أهراس.

يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 اعلان النتائج في ولاية الجزائر وبجاية وتلمسان وهران وسكيكدة ورقلة وشلف وتبسة والولد.

وكانت قد أكدت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أنة قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح لكافة الأوراق المقدمة ووفقا للالية المتبعة من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ومن ثم تم رفع النتائج على موقع استخراج نتائج المراسلة ليتمكن الطلاب بكل سهولة من الحصول على نتائجهم من كافة الولايات بشكل إلكتروني ومن دون الحاجة للخروج من المنزل.