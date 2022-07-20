ما هي شروط تجديد الإقامة الجديدة وميزات النظام الجديد

ما هي شروط تجديد الإقامة الجديدة، صرحت الحكومة في المملكة العربية السعودية بأنه تم إلغاء نظام كفالة الإقامة، وذلك بهدف السماح للعمال المقيمين في المملكة بالتغيير من وظيفة وأخرى داخل البلاد دون تحكم الكفيل وهذا عن طريق نظام الإقامة الجديد في المملكة بالإضافة إلى عدد من المميزات والفوائد الأخرى، وطرح العديد من المواطنين أسألة حول شروط تجديد الإقامة في السعودية.

ما هي شروط تجديد الإقامة الجديدة في المملكة:

يتم تجديد الإقامة إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر الرسمية على الانترنت، جاءت شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية والتي وضعتها الحكومة كالتالي:

في البداية يشترط أن يكون الهدف الأساسي من الإقامة في السعودية هو تجديد تصريح الإقامة وتمديده فقط.

كما يجب أن يكون المقيم مسدد كافة مبالغ المخالفات المرورية.

أيضا أثناء تجديد الإقامة يجب أن يكون المقيم مالكا لجواز سفر غير منتهي الصلاحية أي ساري المفعول.

كذلك يشترط أن يمتلك المقيمين تأمين صحي ساري في وقت التجديد.

في النهاية شرط أساسي أن يتحمل المقيم كافة التكاليف الخاصة بتمديد الإقامة.

ميزات نظام الإقامة الجديد في المملكة:

تحاول الحكومة السعودية أن تقوم بتعديلات في نظام الكفالة داخل المملكة، والذي يوفر لك إمكانية التعرف على الفئات التي يمكن أن تستفيد من نظام الإقامة الجديد، ويتيح هذا التعديل الكثير من المميزات ومنها: