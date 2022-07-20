نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جامعة أم القرى 1444 uqu.edu.sa لشهادة الثانوي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في جامعة أم القرى 1444 لشهادة الثانوية العامة وفق ما تم الإعلان عنه من قبل عمادة القبول والتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للجامعة والتي بدأت باستقبال الطلبات منذ أمس الثلاثاء 19 يوليو 2022 الموافق 20 ذي الحجة 1443، وسيتم تقديم طلبات القبول واختيار التخصصات حتى يوم الأربعاء 28 ذي الحجة 1443 الموافق 27 يوليو 2022، وسيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي للقبول يوم الأربعاء 5 محرم 1444 الموافق 16 أغسطس 2022، وسيتم تأكيد القبول أو إعلان القبول النهائي بدءًا من يوم يوم الأربعاء 5 محرم 1444 الموافق 3 أغسطس 2022 وحتى يوم السبت 22 محرم 1443 الموافق 5 أغسطس 2022.

كيفية التسجيل في جامعة أم القرى 1444

وفق ما تم الإعلان عنه

أولًا القيام بالولوج للموقع الرسمي الإلكتروني جامعة أم القرى. ثم قم بالنقر على أيقونة رابط قبول الجامعة. في تلك الخطوة ستظهر أمامك على الشاشة الصفحة الرئيسية للقبول قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة. ومنها سيتم الانتقال إلى رابط بوابة القبول الموحد قم من خلالها بإنشاء حساب جديد. كذلك سوف تظهر صفحة تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد. قم باختيار تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية والرقم السري بالنقاذ الوطني اموحد أبشر. قم الضغط على تسجيل الدخول. في حال استخدامك لخدمة القبول للمرة األولى فسيتم عرض صفحة إنشاء حساب جديد والتي تحتوي على بيانات المستخدم الشخصية. قم بكتابة عنوان البريد الإكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص. بك. كذلك سيتم استلام رقمك السري المؤقت وقم بكتابته في الخانة الخاصة بذلك والضغط على تحقق. بعد تسجيل الدخول وإنشاء الحساب سوف تظهر الصفحة الرئيسية لبوابة القبول الموحد. يتم بدأ إجراءات التقديم بالضغط على التالي وستظهر شاشة اختيار الرغبات. قم باختيار الرغبات والتخصصات. بعد الانتهاء ومراجعة البينات قم بالنقر على الموافقة على التعهد ومن ثم حفظ وتقديم الطلب.

طريقة احتساب النسبة الموزونة جامعة أم القرى 1444

كذلك بالنسبة للطريقة الصحيحة التي يتم احتساب النسبة الموزونة بها للتقديم في جامعة أم القرى فهي عبارة عن:

“جمع نسبة المرحلة الثانوية + معدل اختبار القدرات + معدل اختبار التحصيلي= النسبة الموزونة”

حيث يتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات في كليات الجامعة المتنوعة بناء على الطاقة الاستيعابية للتخصصات وكذلك وفق نظام المفاضلة الآلي.

شروط التسجيل في الجامعة للعام الدراسي 2022-2023 uqu.edu.sa

إضافة لما سبق ذكره لراغبي التسجيل في جامعة أم القرى من الطلاب والطالبات خريجي شهادة الثانوية العامة أن تتوافر لديهم الشروط التالية:

أولًا حصول المتقدم أو المتقدمة على شهادة الثانوية العامة من السعودية أو خارجها. كذلك يشترط ألا يكون مضى على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أكثر من عامين وذلك لمسار التمريض وكليات الطب. أيضًا شترط ألا يكون مضى على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس أعوام لباقي المسارات بالجامعة. كما يشترط للتسجيل في مسار الكليات الطبية والتمريض اجتياز الطالب مرحلة الثانوية العامة بمعدل 90% فما أعلى. شرط ألا يتجاوز عمر الطالب أو الطالبة في بداية العام الدراسي 25 عام. كذلك شرط اجتياز اختبارات القدرات العامة، اختبار تحصيلي، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية بمعدلا لا يقل عن 60%. أيضًا شرط اللياقة الطبية للطالب والطالبة. شرط ألا يكون تم فصل الطالب أو الطالبة من الجامعة أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية أو أكاديمية. كما يشترط التقديم والتسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجامعة. في النهاية بالنسبة لبرنامج القبول المدفوع يشترط تسديد كافة التكاليف المالية ليتم الحصول على الرقم الجامعي.

الوقفة الحوارية الأولى مع القبول والتسجيل: استعرض عميد القبول والتسجيل أبرز مميزات بوابة القبول الجديدة، التي اهتمت بتحسين تجربة المستخدم، وتقليص الوقت المستغرق للتقديم و الربط مع مزودي البيانات آلياً.#جامعة_أم_القرى_الجديدة#مقصد_الطلبة_المتميزين pic.twitter.com/LL1aEjn8cE — عمادة القبول والتسجيل (@uqu_admission) الوقفة الحوارية الأولى مع القبول والتسجيل:



استعرض عميد القبول والتسجيل أبرز مميزات بوابة القبول الجديدة، التي اهتمت بتحسين تجربة المستخدم، وتقليص الوقت المستغرق للتقديم و الربط مع مزودي البيانات آلياً.#جامعة_أم_القرى_الجديدة#مقصد_الطلبة_المتميزين pic.twitter.com/LL1aEjn8cE — عمادة القبول والتسجيل (@uqu_admission) July 19, 2022

برامج القبول في جامعة أم القرى السعودية 1444

في الختام وجب ذكر جميع البرامج المتاحة للتسجيل والقبول بجامعة أم القرى وهي: