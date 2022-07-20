Oppo A56 5G مواصفات هاتف أوبو الجديد | مميزات وعيوب الهاتف

Oppo A56 5G إصدار جديد من هواتف شركة أوبو من عائلة الـA ضمن فئة الهواتف الاقتصادية. حيث أعلنت شركة أوبو مؤخراً عن إطلاق هاتف جديد من هواتف عائلة الـA الخاصة بها وهو هاتف Oppo A56 5G. يأتي الهاتف خليفة لهاتف أوبو السابق Oppo A55s والذي تم الإعلان عنه مؤخراً. يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD إلا أنها تأتي بجودة HD+ فقط وليست FHD كباقي هواتف تلك الفئة. كما أن الهاتف متوفر مع معالج من Media Tek وهو Dimensity 700 والذي يوجد في عدد من الهواتف الأخري مثل Honor X40i ، Samsung A22 ، Redmi note 10. كذلك الهاتف أيضاً متوفر ببطارية ممتازة مع سعة شحن 5000 مللي أمبير ، لكن تأتي بسرعة الشحن 10 وات المعتادة. فيما عدا ذلك يقدم الهاتف صفقة جيدة وجديدة بمواصفات مقبولة مقابل سعر الهاتف. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Oppo A56 5G الجديد من أوبو.

مواصفات هاتف Oppo A56 5G :

‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 190 جراماً.‌

كما يأتي بخامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Polycarbonate بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم كامل لشبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، مع دعم كامل لشبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ الهاتف أيضاً متوفر مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لوجود مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

لكن وبالنسبة لفئة الهاتف السعرية لم تعلن الشركة عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء بشهادة IP.‌

كما يتوفر الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 إنش ، تأتي أيضاً بجودة HD+ مع دقة 720×1600 مع معدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش.‌

بحجم 6.5 إنش ، تأتي أيضاً بجودة HD+ مع دقة مع معدل كثافة بكسلات بكسل لكل إنش.‌ تحتل الشاشة من جسم الهاتف نسبة 88.70% ، لتوفير مساحة عرض أكبر من الهاتف.‌

، لتوفير مساحة عرض أكبر من الهاتف.‌ أيضاً الشاشة تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، الاستمتاع بتجربة مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، الاستمتاع بتجربة مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ شاشة الهاتف أيضاً تأتي مع معدل التحديث المعتاد في أغلب الهواتف ، والذي يأتي بمعدل 60 هيرتز لتوفير السرعة في الحركة.‌

هيرتز لتوفير السرعة في الحركة.‌ كذلك تأتي الشاشة أيضاً مع معدل استجابة لمس يصل إلي حوالي 120 هيرتز.‌

هيرتز.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 480 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة مناسبة في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة مناسبة في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌ أيضاً شاشة الهاتف تأتي محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، لتوفير الحماية من الخدش أو الكسر.‌

، لتوفير الحماية من الخدش أو الكسر.‌ يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم أوبو الخاصة والمميزة ColorOS 11.1 .‌

، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم أوبو الخاصة والمميزة .‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 700 ، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 7 نانو متر.‌

، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 7 نانو متر.‌ معالج الهاتف يعمل بنواتين أقوي من نوع Cortex-A76 ، تأتي بتردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، تأتي بتردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود ستة أنوية آخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وتعمل تلك بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.

، وتعمل تلك بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز. أما عن وحدة معالجة الرسوميات GPU المتوفرة في الهاتف ، فتأتي من خلال شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

المتوفرة في الهاتف ، فتأتي من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ متوفر من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما كالآتي : 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

كذلك ذاكرة التخزين الداخلية الموجودة بالهاتف تأتي من نوع UFS 2.1 السريع ، مع وجود رامات من نوع LPDDR4x.

كاميرا هاتف Oppo A56 5G :

‌يتوفر الهاتف بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع التصوير بجودة FHD.‌

مع التصوير بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع دعم خاصية PDAF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌

تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصيتي الـHDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، وذلك عن طريق الكاميرات الخلفية والأمامية للهاتف.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Oppo A56 5G مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers وليست ستيريو ثنائية.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع وليست ستيريو ثنائية.‌ كما يأتي الهاتف مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لكن يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC للنقل بسرعة عن قرب.‌

للنقل بسرعة عن قرب.‌ ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير مع نوع ليثيوم بوليمر ، تأتي بسرعة الشحن المعتادة 10 وات.‌

مللي أمبير مع نوع ليثيوم بوليمر ، تأتي بسرعة الشحن المعتادة 10 وات.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود في الهاتف أيضاً من نوع Type C 2.0 السريع ، لتوفير أفضل سرعة شحن للهاتف.‌

السريع ، لتوفير أفضل سرعة شحن للهاتف.‌ بالإضافة إلي دعم مدخل الشحن لخاصية الـOTG ، لنقل الملفات عن طريق الفلاشة.‌

، لنقل الملفات عن طريق الفلاشة.‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأزرق ، البنفسجي.

سعر هاتف Oppo A56 5G :