نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح التسجيل بجامعة تبوك عبر عمادة القبول ابتداء من اليوم واستحداث تخصصات نوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح التسجيل بجامعة تبوك والتي تعد أحد الجامعات الهامة التي توجد في المملكة والتي تم إنشاؤها عام 1427 هجرية والموافق 206 ميلادية، ويقع الحرم الجامعي الرئيس للجامعة في مدينة تبوك بمنطقة تبوك والتي تقع في الشمال الغربي من المملكة، ويوجد للجامعة العديد من الفروع في مختف مدن ومحافظات المملكة، وتسعى الجامعة لأن تكون منارة في مجالات التعليم والتطوير، وقد قامت الجامعة بالإعلان عبر موقعها الرسمي علي تويتر خلال الساعات القليلة الماضية من فتح باب القبول والتسجيل في الجامعة أمام جميع الطلبة والطالبات لراغبين في الالتحاق بالجامعة من حملة الثانوية العامة خريجاتها للعام الجامعي القادم 1444هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

فتح التسجيل بجامعة تبوك

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من خلال المقال يمكنك التعرف علي نتائج التحصيلي عبر قياس، أما عن أهم الإرشادات وشروط التقديم التي أشارت إليها الجامعة للطلاب فهي كالتالي:

يجب علي الطالب إدخال البيانات المطلوبة مع التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

يقوم الطالب بكتابة الرغبات وترتيبها بدقة.

عدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة، حيث قامت العمادة بتخصيص فريقاً متكاملاً للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجههم أثناء تقديم طلباتهم.

كما أشارت الجامعة إلي أن موعد فتح التسجيل بالجامعة سوف يكون ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 20 من يوليو 2022 ميلادية والموافق 28 من ذي القعدة 1443 علي أن يتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء الذي يليه.

جامعة تبوك تستحدث تخصصات نوعية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة التقديم في جامعة الملك سعود، ، كما قد أشارت الجامعة الي انه يوف يتم استحداث بعض التخصصات النوعية حتي يتم تحسين المخرجات العملية التعليمية بالجامعة، وسوف يتم إتاحة هذا الأمر للطلبة والطالبات بداية من العام الدراسي الجديد 1444 هجرية، أما عن التخصصات التي تم استحداثها لمرحلة البكالوريوس فهي كالتالي:

تقنية هندسة الإنشاءات.

الأمن السيبراني.

إدارة أنظمة الشبكات.

الدراسات البيئية وبيئة النبات.

حماية البيئة وحماية البيئة.

المحاسبة المهنية

أما في فرع الجامعة بمحافظة الوجه فتم استحداث درجة الدبلوم المتوسط في برامج كلية السياحة والضيافة تخصص إدارة السياحة وتخصص إدارة الطعام والشراب، وكذلك درجة الدبلوم المتوسط في برامج الكلية التطبيقية.