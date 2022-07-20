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سيارات مستعملة للبيع في السعودية لمحدودي الدخل، يعزو سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية سيارات من طراز أوتوماتيك بالكامل وبهيكل من السيدان ووقود من البنزين ماركات متعددة من سيارات هيونداي وهوندا وسيارات فورد وسيارات نيسان مع توافر كافة وسائل الراحة والأمان وأنظمة الصوت المتعددة بالإضافة إلى أن السيارات متوفرة بأسعار تنافسية، وأسعار للبيع لمحدودي الدخل. سيارة هيونداي سانتافي مستعملة للبيع: للبيع سيارة هيونداي سانتافي مستعملة موديل 2018 للبيع في مدينة أبها.

السيارة هيونداي سانتافي من طراز أوتوماتيك FWD.

تأتي السيارة هيونداي سانتافي بناقل حركة أوتوماتيك.

سعر بيع السيارة هيونداي سانتافي مستعملة 30000 ريال سعودي.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي سانتافي فضي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي سانتافي 22000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سانتافي البنزين.

السيارة هيونداي سانتافي مزودة بفتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور وفرش جلد.

السيارة بها مرايات كهربائية وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق.

السيارة هيونداي سانتافي مزودة بنوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

نظام الصوت في السيارة هيونداي سانتافي مكون من بلوتوث وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي.

وسائل الأمان حساسات أمامية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب حساسات خلفية.

السيارة بها نظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط وكشافات ضباب وكاميرا خلفية وإنذار ومثبت سرعة.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع من خلال الواتس آب على الرقم 00966582445198 أو عن طريق الإتصال على 0582445198. سيارة هيونداي أكسنت موديل 2019 للبيع: للبيع سيارة هيونداي أكسنت موديل 2019 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 25000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت من طراز أوتوماتيك 1.6L Base.

السيارة هيونداي أكسنت تم قيادتها حوالي 132000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

وسائل الراحة في السيارة هيونداي أكسنت مكيف ومرايات كهربائية وفرش قماش وباور.

السيارة بها نوافذ كهربائية أمامية ونوافذ كهربائية خلفية وإنذار.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ووسائد هوائية للسائق وللركاب.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الواتس آب 00966590042580 أو عن طريق الإتصال على 0590042580. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية لمحدودي الدخل - ثقفني

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