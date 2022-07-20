نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 تبدأ من 100 حتى 10000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 ينبغي الاطلاع عليها، لأن معرفة أحدث القوانين الخاصة بالمرور تحمي السائق من التعرض للمخالفات المرورية وتجعله أكثر التزامًا في القيادة، وهذه التعديلات تمت من خلال المركز الوطني للوثائق والمخطوطات بتعديل بعض القوانين وفق المادة 75 من قانون المرور وكان من بين هذه التعديلات الجديدة تعديلات لصالح المواطنين فيما يخص تسهيل الدفع للمخالفات في خلال 15 يوم، أو تقديم طلب الحصول على مهلة أكبر لمن يرغب في ذلك والتي تصل إلى 90 يوم، بجانب العديد من التعديلات الأخرى التي تعتمد على الدفع الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين والدولة.

رسوم مخالفات المرور السعودي 2022

تم تقسيم المخالفات المرور في القانون المروري الجديد في المملكة العربية السعودية إلى سبعة فئات والتي تتمثل في الآتي:

الفئة ما بين 100 ريال إلى 150 ريال



هذه الفئة تتضمن المخالفات المرورية التي تتضمن المخالفات الآتية:

مغادرة السيارة وتركها مفتوحة وتعمل.

ركن السيارة في الأماكن الممنوع انتظار السيارات فيها.

الدخول بالسيارة إلى الأماكن الممنوع دخول السيارات فيها.

عدم وجود تأمين ساري على السيارة.

إذا لم يراعي السائق المشاة في أماكن عبور المشاة والسير بالسيارة في وقت عبور المشاة.

الفئة ما بين 150 ريال إلى 300 ريال سعودي

تكون تفاصيل المخالفات كالتالي:

في حالة تعلق سائق الدراجة البخارية بمركبة أخرى، لأن ذلك يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

عدم اتباع القواعد الخاصة بالإضاءة المستخدمة على الطرق بشكل صحيح.

أو في حالة عدم الالتزام بالفحص الدوري الخاص بإدارة المرور الذي تحدده المملكة وفق القوانين الخاصة بالمرور.

الرجوع بالسيارة للخلف في الطرق العامة لمسافة تزيد عن 20 متر.

عدم القيام بتغير الإشارة الخاصة بالاتجاه إلى اليمين أو اليسار عند الرغبة في تغيير خط السير أو تجاوز المركبات الموجودة في الطريق.

أيضًا في حالة عدم حمل رخصة قيادة سارية خاصة بالسائق نفسه أو خاصة بالمركبة نفسها عند القيادة على الطرق.

كذلك في حالة عدم استعمال المنبه الخاص بالسيارة بشكل صحيح.

إذا لم يراعى السائق بترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي أمامه، لأن ذلك قد يعرضه للحوادث إذا توقفت السيارة الموجودة أمامه فجأة.

عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة.

أو في حالة عدم الالتزام بنظام السير على الطريق.

القيادة بتهور وبسرعة عالية تصل إلى أن يتم الاستماع لأصوات إطارات السيارات أثناء القيادة.

تركيب بعض الحواجز داخل أو خارج السيارة التي تؤدي إلى تشويش الرؤية أمام السائق، لأن ذلك قد يكون سبب في التعرض للحوادث.

الفئة ما بين 300 ريال سعود إلى 500 ريال سعودي



هذه الفئة تكون رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 ذلك في حالة المخالفات الآتية:

انشغال السائق أثناء القيادة بأي شيء مثل التحدث في الهاتف أو تناول الطعام وغيرها.

القيام بإلقاء أي شيء من السيارة في الطرقات العامة وهي تسير.

عدم الالتزام بالسير في التنظيمات المحددة على الطرق خاصة عند الوصول إلى تقاطع الطريق، أو في حالة الخروج خارج مسارات الطرق المحددة.

بجانب عدم الالتزام باتباع إجراءات احتياطات الأمان وإعطاء إشارة تنبيه في حالة الرغبة في توقف السيارة فجأة.

القياد بشكل بطيء في الطرق العامة بالشكل الذي يعطل سير الطريق.

استعمال آلات التنبيه فجأة بدون أي أسباب أثناء السير.

اتباع سلوكيات غير لائقة أثناء القيد أو إصدار ضوضاء من السيارة مثل استعمال آلات التنبيه بشكل مفرط أثناء السير.

الفئة ما بين 500 ريال سعودي إلى 900 ريال سعودي

ذلك في حالة ارتكاب المخالفات الآتية:

عدم مراعاة تشغيل أنوار السيارة في حالة المرور من داخل الأنفاق المظلمة.

استعمال الآلات التنبيه الخاصة بالسيارة بدون الحاجة لذلك.

وضع حمولة على السيارة أكثر من الحمولة المسموح بها حسب حجم السيارة.

إذا لم يسمح قائد السيارة بسماح السيارات الأخرى من المرور بجواره في تقاطع الطرق.

الفئة ما بين 1000 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي

في حالة ارتكاب الغرامات الآتية:

إلقاء أي شيء من السيارة أثناء السير تضر بالسيارات الأخرى أو المارين في الشارع لأن ذلك قد يعرضهم للخطر.

عدم المرور لسيارات الطوارئ أو سيارات الموكب الرسمي من المرور بحرية.

أو في حالة السيرة في الطرقات الغير مسموح بالسير فيها بالسيارة، أو الطلوع على الأرصفة في الشوارع.

الاستعراضات والخروج من السيارة أثناء سيرها على الطرقات، أو الركوب في السيارة أثناء سيرها.

الفئة ما بين 3000 ريال سعودي إلى 6000 ريال سعود

تتمثل قيمة رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 في هذه وذلك في حالة ارتكاب المخالفات الآتية:

القيادة في الاتجاه المعاكس لحركة خط سير السيارات.

السيارات الكبيرة والتي بها معدات ثقيلة عليها أن تلتزم بيمين الطريق، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإنها تتعرض للمخالفة.

محاولة المراوغة بين السيارات المارة على الطرق العامة مما قد يعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

القيام بعمل مسابقات بين المركبات بعضها وبعض في الطرق العامة.

السير في عكس الاتجاه المخالف للطريق المعروف.

الفئة ما بين 5000 ريال سعودي إلى 10000 ريال سعودي

تتمثل قيمة رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 وتتمثل هذه المخالفات في الآتي:

تركيب لوحات غير خاصة بالسيارة.

القيام ببعض الأعمال على الطرق بدون الحصول على ترخيص بذلك.

تناول السيارة بعد تناول عقاقير مخدرة أو مسكرات أثناء القيادة.

ترك الحيوانات الخاصة بقائد المركبة العبور عبر الطرقات والسماح للحيوانات بالسير في الطرقات العامة.

عقوبات مخالفات السرعة في السعودية

على جميع قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة للسير على الطرقات، لأن مخالفة هذه السرعة سوف يعرض السائق للوقوع في مخالفات مرورية بسبب التقاط أجهزة الرادار لها، وتنقسم مخالفات السرعة إلى الآتي:

قيمة مخالفة تجاوز السرعة المقرر 140 كم/ الساعة

في حالة تجاوز السرعة المحددة في بعض الطرقات عن 140 كيلو متر في الساعة فإن الغرامة تقدر ما بين 300 ريال حتى 2000 ريال سعودي وهي مقسمة وفق السرعات الآتية:

تم تحديد قيمة رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 لتخطي السرعة 5 كم/ الساعة حتى 10 كم/ الساعة فإن الغرامة تكون ما بين 300 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي.

لتخطي السرعة 5 كم/ الساعة حتى 10 كم/ الساعة فإن الغرامة تكون ما بين 300 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي. أما لو تم تجاوز السرعة المقررة عن 10 كم/ الساعة حتى 20 كم / الساعة، فإن الغرامة تكون ما بين 800 إلى 1000 ريال سعودي.

وفي حالة تجاوز السرعة المقررة عن 20 كم/الساعة حتى 30 كم/ الساعة، فإن الغرامة تكون ما بين 1200 ريال أو 1500 ريال سعودي.

لو كانت السرعة أكثر من السرعة القانونية بنحو 30 كم/ الساعة، فإن الغرامة تكون ما بين 1500 ريال إلى 2000 ريال سعودي.

مخالفة تجاوز السرعة التي تم تحديدها 120 كم/ الساعة

تتراوح الغرامة لمن يتجاوز سرعة 120 كم/ الساعة غرامة تقدر بنحو 150 ريال سعودي والتي تصل إلى 2000 ريال سعودي وهذه الغرامة مقسمة وفق تجاوز السرعات كالتالي:

لو تجاوز السائق المقررة لأكثر من 10 كم/ الساعة حتى 20 كم/ الساعة فإن الغرامة تقدر بنحو 150 ريال وتصل إلى 300 ريال سعودي.

أما لو تجاوزت سرعة السائق ما بين 20 كم/ الساعة حتى 30 كم/ الساعة فإن الغرامة تكون ما بين 300 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي.

أما لو تم تجاوز السرعة المقررة ما بين 30 كم/ الساعة حتى 40 كم/ الساعة، فإن الغرامة تكون في هذه الحالة ما بين 800 ريال حتى ألف ريال سعودي.

لو تخطى السائق السرعة المطلوبة بسرعة ما بين 40 كم/الساعة حتى 50 كم/الساعة، فإن قيمة الغرامة تبدأ من 1200 ريال حتى 1500 ريال سعودي.

ولو كانت السرعة أكثر من السرعة القانونية بنحو 50 كم خلال الساعة، فإن مقدار الغرامة يكون ما بين 1500 إلى 2000 ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

لكل من يرغب في التعرف على رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 والاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة أو الرخصة الخاصة أو الأشخاص المكفولين بهم، يتم اتباع الخطوات الآتية:

في البداية ينبغي الدخول على منصة أبشر الإلكترونية منصة أبشر

بعدها يتم الدخول على قائمة الأفراد.

يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لكي يتم تسجيل الدخول إلى المنصة.

بعدها يكتب الرمز المائي بشكل صحيح.

النقر على تبويب الاستعلامات الإلكترونية وبعدها يتم الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

بعد الانتظار بضع ثواني سوف تظهر قيمة المخالفات بالكامل والموعد الذي يجب فيه دفع الغرامات بالتاريخ الميلادي والهجري.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة

لكل من يرغب في تقديم التماس أو اعتراض على رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 المقررة عليه، فإن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم قبول الاعتراض وهي:

ينبغي أن يكون لدى المخالف حساب على منصة أبشر الإلكترونية.

كما يمكن أن يتم تقديم المخالفات المرورية والاعتراض على المخالفات المرورية عبر نظام ساهر الإلكتروني.

يتم تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية في خلال شهر من توقيع المخالفات بداية من اليوم الذي يتم فيه تسجيل المخالفة.

ينبغي أن يقدم السائق المخالفات من حسابه الشخصي، لكي يكون هو الذي قام بها بنفسه.

يحق لأي مواطن أن يعترض عن قيمة المخالفات المرورية المقررة مرة واحدة فقط، ولكن في حالة رفض الاعتراض ليس عليه أن يستأنف المعارضة ولا يكون أمامه سوى الدفع لهذه المخالفات.

نظام النقاط في المخالفات المرورية في السعودية

نظام التقاط المخالفات تم تحديثه وفق رسوم مخالفات المرور السعودي 2022 فإن العقوبة تتمثل في دفع الغرامة بجانب سحب الرخصة، وذلك لمن يحصل على عدد نقاط يتجاوز عن 24 نقطة وذلك وفق التعليمات الآتية: