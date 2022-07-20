فون دير لاين: قطع الغاز الروسى سيؤدى لانكماش الناتج المحلى بأوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن دول الاتحاد تستعد لشتاء دون الغاز الروسى وتعمل على البدائل، لذلك نقترح خفضًا إلزاميًا فى استخدام الغاز فى حالة حدوث أزمة على مستوى الاتحاد الأوروبى.
وتابعت بأن قطع الغاز الروسى سيؤدى لانكماش الناتج المحلى بأوروبا بنسبة 0.9 - 1.5%، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة، كانت قد طالبت أوروبا باتخاذ خطوات فورية لخفض استهلاكها من الغاز قبل الشتاء، ودعت الحكومات على وضع حد لاستخدام مكيفات الهواء والبدء فى بيع الغاز للصناعات من خلال المزادات، وإلا فقد تضطر إلى ترشيد استخدام الغاز فى أكثر الشهور برودة.
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