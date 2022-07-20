روسيا تسخر من توريطها فى أزمات الحكومات الأوروبية

جدة - نرمين السيد - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، بأنه يتعين على الساسة الأوروبيين البحث فى داخل أخطائهم وعدم احترافهم، عن الأسباب التى أدت إلى نشوب أزمات داخلية لديهم.





وقالت: "ننصح السياسيين الأوروبيين بالبحث عن أسباب أزماتهم الداخلية فى أخطائهم وعدم احترافهم والتى يشعر المواطنون العاديون فى دول الاتحاد الأوروبى بعواقبها الاجتماعية والاقتصادية بشكل متزايد". وأضافت، "يواصل دى مايو البحث عن الأسباب الخارجية للمشاكل السياسية الداخلية لبلاده". وتابعت الدبلوماسية الروسية: "يسعى ممثلو دول غربية أخرى مرارا وتكرارا لمثل هذه الحيل عندما لم يكن هناك من يلومهم على إخفاقاتهم وسط تزايد السخط الشعبى. وهذا على وجه الخصوص ما يحدث بالضبط اليوم فى أسواق الطاقة والغذاء والتى يلقى باللوم فيها على روسيا". وشددت زاخاروفا على أنه على النقيض من الدول الديمقراطية حقا -التى يعترف ممثلوها فى كثير من الأحيان بشكل علنى ودون حرج بمشاركتهم فى التحضير لانقلابات فى بلدان أخرى- (على حد وصفها) فإن روسيا التزمت دائما وتواصل الالتزام بمبدأ عدم التدخل فى شؤون الدول ذات السيادة، وتلتزم مؤسساتها الدبلوماسية بصرامة باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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