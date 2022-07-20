الجحيم المطلق.. حالة الطقس تعيد لندن للحرب العالمية الثانية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، تحولت الطرقات فى لندن إلى مشاهد تشابه تلك التى فى أوكرانيا، من بقايا سيارات محترقة ومبان يعلوها السواد، كما انتشرت لقطات لمنازل محترقة بالكامل بعد أن خاضت لندن أسوأ يوم من الحرائق منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان الثلاثاء هو اليوم الأكثر سخونة فى تاريخ بريطانيا، حيث أثار حرائق شديدة فى جميع أنحاء البلاد، إذ تم تحذير الجمهور من أن "الخطر لم ينته بعد" وما زالت الحرارة الحالية "تشكل مخاطر اندلاع حرائق جديدة".
والتهمت الحرائق، 20 هكتارا من الأراضى العشبية، و12 إسطبلا وخمس سيارات، كما اندلعت ألسنة اللهب فى المنازل فى العديد من الأماكن ببريطانيا حيث اشتعلت الحرارة الشديدة فى البلاد، كذلك أظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة عبر الحقول الجافة وتقترب من كنيسة تاريخية.
ولدى سؤاله عن الظروف، أجاب أحد رجال الإطفاء: "الجحيم المطلق".
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