القوات الأوكرانية تقصف الجسر الرئيسى المؤدى إلى خيرسون

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن نائب رئيس إدارة المنطقة المدعومة من روسيا كيريل ستريموسوف اليوم الأربعاء، قوله إن ثمانية أو تسعة صواريخ قد سقطت على جسر "أنتونوفسكى" الذى يعبر نهر "دنيبر"، مضيفا أن الجسر قد أصيب بأضرار بالغة خلال القصف لكنه لا يوجد خطر من انهياره.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، يعد الجسر نقطة ضعف رئيسية للقوات الروسية حيث أنه يمثل أحد نقطتى العبور فوق نهر "دنيبر" والتى يمكن لروسيا استخدامها لتزويد قواتها أو سحبها فى الأراضى التى تسيطر عليها غرب النهر.