تجارة الرقيق.. أزمة جديدة بين الصين وأمريكا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين، إن "الولايات المتحدة، عند تدوين التقارير الكاذبة حول مشكلة الاتجار بالبشر، تتجاهل الحقائق والوقائع، وتختلق تقارير كاذبة وتخدع المجتمع الدولى".

وأضاف أن حكومة بلاده تلتزم بأمانة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، والبروتوكول الإضافى لمنع وقمع الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، بغض النظر عن رغبتها ومحاولاتها، لن تكون قادرة على أن تطهر نفسها من "الذنب التاريخى كدولة لتجارة الرقيق".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، كانت قد نشرت تقريرها السنوى لعام 2022 حول الاتجار بالبشر. وفيه قالت إن "الصين لا تلتزم بالكامل بالمعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لحل المشكلة".