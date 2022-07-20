وزيرا خارجية التشيك والنمسا يصلان كييف

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج الدولى" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن ليبافسكى وصل كييف يرافقه نظيره النمساوى ألكسندر شالنبيرج، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى للإشارة إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا فى الحرب التى تشنها روسيا والتأكيد على احتياجات البلاد فى الوقت الحاضر.

وأشار الراديو إلى أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الزيارة لأسباب أمنية.