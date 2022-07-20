منظومة صواريخ أمريكية.. ضربة روسية جديدة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الجوية دمرت بأسلحة عالية الدقة فى منطقة أوساتوفو بمقاطعة أوديسا فى جنوب أوكرانيا، منظومة صواريخ هاربون أمريكية الصنع. وأضاف أنه فى مقاطعة أوديسا أيضا قضت القوات الروسية على أكثر من 200 عسكرى أوكرانى باستخدام أسلحة عالية الدقة استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء 35 مشاة البحرية، كما استهدفت القوات الجوية الروسية مستودعا أوكرانيا لأسلحة الصواريخ والمدفيعة فى سوليدار بدونيتسك، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 40 مسلحا فضلا عن تدمير 19 مدرعة.

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