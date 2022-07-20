نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية توضح حقيقة إلغاء نظام الفصول الاكادمية الثلاثة للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة، وزارة التعليم السعودية كشفت حقيقة إلغاء الفصول الدراسية الثلاثة وذلك بعد تداول العديد من الأخبار عن احتواء العام الدراسي 1444 على فصلين دراسيين فقط.

صرحت وزارة التعليم أن مجلس الشورى له حق التصويت والمطالبة بإلغاء الفصول الدراسية الثلاث والعودة لنظام فصلين دراسيين. وتكون الأغلبية للأصوات الأعلى في التصويت بإلغاء الفصول الاكاديمية وإعادة النظر في تطبيق نظام المسارات للمرحلة الثانوية. نوافيكم عبر موقع ثقفني تفاصيل إلغاء نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة بالإضافة إلي ذلك سوف نتعرف على حقيقة إلغاء الفصول الدراسية الثلاثة وتعديل نظام المسارات.

إلغاء نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة

طالب مجلس الشوري السعودي التعليم بضرورة إلغاء الفصول الدراسية الثلاثة بشكل نهائي لجميع المراحل الدراسية للجامعات والمدارس. وكذلك طالب بضرورة تعديل التقويم الدراسي 1444 في حالة الموافقة على إلغاء نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة. حيث يعمل ذلك على عم استمرار الدراسة. والعودة إلي نظام الفصلين الدراسيين.

حقيقة إلغاء الفصول الدراسية الثلاثة

نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة حيث صرحت وزارة التعليم انه من المتوقع أن يتم حسم الجدل حول إلغاء الفصول الدراسية الثلاثة أو استمرار العمل بها في جميع المدارس والجامعات السعودية. من قبل مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية والتي سيتم عقدها اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022. لذلك في حالة صدور إي قرار رسمي من قبل مجلس الوزراء سيتم نشره بشكل مباشر عبر موقع ثقفني الإخباري. لذلك عزيزي القارئ يمكنك متابعتنا للحصول على المعلومات الواردة عن إلغاء الفصول الدراسية الثلاثة.

لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى

ذكرت لجنة التعليم والبحث العلمي أنها طالبت بتعديل العديد من البنود التي تم إدراجها في نظام التعليم السعودي للعام الدراسي 1443 السابق. ونوهت انه من اهم التوصيات التي سيتم التصويت عليها التالي:

إعادة النظر في تطبيق نظام المسار على المدارس الثانوية العامة.

مساعدة الجامعات والجهات ذات العلاقة على توفير بيئة حاضنة تضمن عدم التخلي عن أعضاء هيئة التدريس السعوديين.

تسهيل استقطاب المواهب المتميزة من المواطنين وغير المواطنين على حد سواء للتدريس بالمدارس السعودية.

كما دعت التوصيات وزارة التعليم إلى الإسراع في عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب عبر الإنترنت ( التعليم عن بعد/ التعليم المدمج).

ودعت التوصيات إلى دعم وزارة التعليم للعمل على زيادة المخصصات المالية للتشغيل والصيانة والنظافة. والتي من خلالها يتم العمل على خلق بيئة تعليمية مستدامة في المدارس والجامعات العامة.

ترقب منتظر لمجلس الشوري

يترقب الكثيرين من أولياء الأمور والطلاب وكافة الكوادر التعليمية العاملة في وزارة التعليم السعودية. انتظار البيان الرسمي الذي يتضمن تصويت رأى الأغلبية بمجلس الشوري علي تعديل نظام الدراسة في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1444. ونؤكد انه في حالة نشر بيان رسمي عن الموافقة علي إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة أو عدم الموافقة سيتم نشر ذلك عبر تقريرنا التالي.