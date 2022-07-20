نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة لمدة 3 شهور للمقيمين في السعودية 2022 في المقال التالي
سؤال رسوم تجديد الإقامة ٣ شهور للمقيمين في المملكة العربية السعودية من الأسئلة التي يبحث عنها عدد كبير من المقيمين في السعودية حيث يرغب كل من يحتاج الي الحصول علي مدة إقامة بغرض ما سواء للعمل أو للعلاج أو غير ذلك في معرفة التكلفة التي يحتاجها لدفع رسوم الإقامة لمدة ثلاث شهور وخطوات دفع هذه الرسوم لذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني رسوم تجديد الإقامة لمدة 3 شهور للمقيمين في السعودية وأيضا خطوات دفع هذه الرسوم كما وضحته الجوازات السعودية في بيان رسمي علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
رسوم تجديد الإقامة لمدة 3 شهور للمقيمين في السعودية 2022
وفرت الجوازات السعودية للمقيمين بها كافة التفاصيل المتعلقة بـ تجديد الإقامة لمدة ثلاث شهور، والخطوات اللازم عليهم القيام بها لتجديد الإقامة ودفع الرسوم المطلوبة كما انها وفرت إمكانية دفع هذه الرسوم بشكل الكتروني بخطوات سهلة وسريعة من خلال منصة أبشر الالكترونية التي تعد من اهم منصات الخدمات التي توفرها المملكة للمواطنين لتسهيل القيام بالخدمات والاستعلامات بشكل الكتروني من المنزل دون الحاجة الي الذهاب الي المؤسسات الحكومية والابتعاد عن الزحام التي تشهده المؤسسات وهذا أيضا من ضمن خطة المملكة لعام 2030.
صرحت الجوازات السعودية انه يمكنك تجديد الإقامة لمدة ثلاث شهور ورسوم كل شهر إضافي هي 200 ريال سعودي وذلك طالما ان الإقامة مازالت سارية وذلك بالنسبة لجميع الفئات ماعدا العمالة بينما العمالة فانة يوم بدفع رسوم 600 ريال سعودي كما يمكنهم التجديد بشكل سنوي بتكلفة رسوم 500 ريال سعودي والتجديد لمدة ثلاث أشهر هو الحد الأدنى التي تضعه الجوازات السعودية للمقيمين.
كم رسوم تجديد الاقامة ٣ شهور للمقيمين
بعد ان قمنا بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة برسوم تجديد الإقامة لمدة 3 شهور في السطور التالية نعرض لكم بالخطوات طريقة تجديد الإقامة 3 شهور وهي:
- أولا قم بالدخول الي منصة ابشر الالكترونية من خلال شبكة الانترنت.
- قم بالدخول الي الموقع وتسجيل الدخول الي حسابك الشخصي من خلال رقم الهوية وكلمة المرور.
- قم بالدخول الي خانة الخدمات الالكترونية وقم بالنقر علي خانة خدماتي.
- قم بالدخول الي خدمات الإقامة وانقر علي خيار التجديد وحدد عدد الأشخاص التي تقوم بالتجديد لهم.
- بعد ذلك قم بتحديد مدة التجديد وهي 3 شهور وبعد ذلك انتقل الي خانة السداد.
- قم باستكمال كافة إجراءات السداد وعند إتمام الدفع سيتم تجديد الإقامة بشكل فوري.
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