نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج التحصيلي قياس 1443 استخراج نتائج اختبار قياس Qiyas على توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج التحصيلي قياس 1443 ، من المسائل التي تثير اهتمام فئة من الطلاب السعوديين الذين يستفسرون عن قياس نتائج التحصيلي 1443. وقد أعلنت عنها مؤخرا هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد نتائج الاختبار التحصيلي 1443، نخص بالذكر اختبارات الفترة الأولى والثانية، سيكون هذا يوم الأربعاء 20 من يوليو، وسيتم إرسال نتائج قياس تحصيلي برقم الهويه 1443 على شكل رسائل نصية إلى أرقام الهواتف الجوال المسجل بها في النظام، أما في يوم الغد الخميس 21 يوليو، ستعرض على نظام التسجيل وسيتمكن الطلاب من استخراج نتائج التحصيلي برقم السجل المدني من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس Qiyas، وللإشارة فإن بداية اختبارات التحصيل الدراسي 1443 بدأت في شهر يونيو الماضي تحديدا في العاشر منه ودامت 5 أيام، وتم الانتهاء من التصحيح وسيتم عرض نتائج اختبار قياس تحصيلي 1443.

استعلام نتائج التحصيلي قياس 1443

يترقب الطلاب السعوديين استعلام نتائج التحصيلي قياس 1443 فور ظهورها وقد بدأ العد التنازلي بالفعل للإعلان عنها لذلك هم يتساءلون كيف اطلع نتائج قياس التحصيلي 1443، وللتعرف على النتيجة يمكنكم الدخول إلى البوابة الإلكترونية قياس النتائج e services، وسيتمكن كل طالب من الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي برقم السجل المدني على Qiyas بشكل إلكتروني، وعليه اتباع الخطوات التالية:

أولا: عليك أن تقوم بالدخول مباشرة إلى موقع المركز الوطني للقياس على الإنترنت

ثانيا: يتعين عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، اكتب كلمة المرور ورقم السجل المدني

ثالثا: في الخطوة الموالية اضغط على زر الاختبارات المسجلة، ثم اختر النتائج

رابعا: يحدد نوع الاختبار المراد الاستعلام عن نتيجته، وهو اختبار تحصيلي

خامسا: آخر خطوة هي الضغط على زر استخراج النتائج، وستظهر له الدرجة التي تحصل عليها مع نوع الاختبار.

نتائج اختبار التحصيلي 1443

تجدر الإشارة لمن يترقبون قياس نتائج التحصيلي 1443 بأن هذا الاختبار تمنح فيه عدة فرص للطلاب. وهي أربعة فرص، وبالنسبة للاختبارات المحوسبة يتم تقديم فرصة واحدة فقط للطلاب في العربية، و2 في الإنجليزية. أما اختبار الإنجاز المحوسب الاستثنائي تمنح لهم فرصة واحدة، ولا بد من أن نوضح إلى أنه يمكن للطلاب استخراج نتائج التحصيلي 1443 عبر تطبيق توكلنا، ويكون هذا من خلال ما يلي:

قم بالذهاب إلى تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال الخاص بك

سجل الدخول مباشرة إلى الحساب الشخصي على Twakkalna واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بالذهاب مباشرة إلى النافذة الرئيسية، واضغط على أيقونة الخدمات، واختر من ضمنها كلمة التعليم

يتعين عليك أ تختار النتائج الدراسية، ثم اضغط على زر تفعيل ” أبلغني” إن ظهرت النتائج

بعد أن يتم اعتماد النتائج سيتم إرسال إشعار للطالب يفيد بظهور النتائج.

موعد تسجيل اختبار القدرات محوسب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال حساب العناية بالمستفيدين على تويتر. عن موعد فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب. وهو مخصص لكل طلاب الصف الثالث ثانوي في السعودية وللخريجين أيضا. وسيكون هذا بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو الحالي، نخص بالذكر الطلاب الذين لم تنتهي محاولاتهم. ولديهم نتيجة اختبار تحصيلي لهذه السنة، والتقديم سيفتح أبوابه للجميع في 1 أغسطس.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوع استعلام نتائج التحصيلي قياس 1443، وعرضنا لكم بشكل مفصل طريقة استخراج نتائج اختبار قياس التحصيلي برقم الهويه 1443، ويكون هذا إما على رابط e-services.etec.gov.sa.