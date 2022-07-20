نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنــأ” رابط مباشر استخراج نتائج المراسلة 2022 الجزائر.. شرح سحب كشف نقاط بكالوريا 2022 في المقال التالي
تزداد عمليات البحث في هذه الساعات بشكل ملحوظ في جميع الولايات في دولة الجزائر بشكل عام، لكي يتم التعرف على نتائج المراسلة 2022 في الجزائر هذا العام، لكونها من أهم النتائج التي يرغب بها الطلاب لكي يتم التعرف على المعدلات التي تم الحصول عليها، حيث أدى الطلاب الامتحانات خلال الفترة الأخيرة في مختلف المدارس بشكل عام، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا عن تفاصيل الاعلان عن نتائج الطلاب الخاصة بأثبات المستوى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة 2022 اثبات المستوى في الجزائر بجميع الولايات.
نتائج المراسلة 2022 في الجزائر اثبات المستوى
ونجد أن الاف الطلاب في جميع الولايات في دولة الجزائر لا زالوا في حالة من الترقب للإعلان عن نتائج المراسلة 2022، وهي النتائج المقرر ان يتم اعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث قام موقع الديوان الوطني بإعلان نتائج التعليم عن بعد دورة مايو 2022، ومن المقرر ان يتم اعلان رسميا تباعا في كافة الولايات والمراكز وبشكل تدريجي، حيث يتم الاعلان عن نتائج الولايات بشكل منفصل، وأشار الديوان الوطني أن النتائج التي تصدر خاصة بمن قاموا بإنجاز الفرض الإلكتروني، حيث اكدت الوزارة انه قد تم رصد النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب تمهيدا لطرحها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية خلال الساعات القلية المقبلة، ليتم طرحها عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
كيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر 2022
لجميع الطلاب في مختلف الولايات الجزائرية بشكل عام يمكن ان يتم الاستعلام عن نتائج المراسلة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الولوج الى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر.
- ثم يتم ادخال رقم التسجيل الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- ومن ثم يتم اختيار الولاية الخاصة بالطالب.
- ومن ثم يتم ادخال تاريخ ميلادك.
- ثم يتم ادخال حروف الصورة، ثم الضغط على ايقونة تأكيد.
- فور إعلان النتائج قم بالدخول عبر الموقع ثم استعلم عن النتيجة.
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