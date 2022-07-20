لينك نتائج التاسع في سوريا حسب رقم الاكتتاب 2022 moed.gov.sy

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عمر شويل - جدة نتائج التاسع في سوريا حسب رقم الاكتتاب، التي تعد الأهم لدي جميع المراحل التعليمية في سوريا، والتي انتهت في منتصف الشهر الماضي وتم أيضاً الانتهاء من مراجعة وتصحيح الامتحانات، وتم اعتماد النتيجة النهائية رسمياً من قبل وزارة التربية السورية، بعد أن أعلنت الوزارة عن 3 طرق تستطيع من خلالها التعرف على نتيجة التاسع سوريا 2022، نقدمها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

انتظر ما يقارب من 324 ألف طالب وطالبة درجات نتائج امتحانات التاسع 2022، وبلغ عدد من تمكنوا من حصد الدرجة الأولى ( 3100 ) نحو 37 طالب وطالبة، يمكنكم الاطلاع على أسماء أوائل شهادة الصف التاسع من خلال الدخول على رابط أوائل نتائج التاسع 2022، كما يمكنكم أيضا تحميل البرنامج الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السوري (برنامج نتائج الامتحانات أو تطبيق نتائج الامتحانات) مجاناً من متجر جوجل بلاي وابل ستور بالهاتف الذكي.

نتائج التاسع في سوريا حسب رقم الاكتتاب

تعلن نتيجة الصف التاسع سوريا 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، في تمام الساعة الثامنة يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022، عبر إتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط وزارة التربية السورية. اضغط فوق المحافظة التابعة لك. سجل رقم الاكتتاب. انقر فوق عدسة البحث.

بعد الضغط علي علامة البحث تظهر مباشرة النتيجة لجميع المحافظات السوري مثل حلب ودمشق وحمص وأدلب وباقي المحافظات السورية، حيث ظهرت المؤشرات الأولية ارتفاع شديد في نتائج التاسع سورية 2022.

رابط نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب

اعتماد نتيجة التاسع سوريا ٢٠٢٣ يأتي في الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد البيان الصادر من الوزارة برفع النتائج النهائية اليوم في تمام الثامنة مساءً الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443، الموافق 19 يوليو 2022، حيث تشير النتيجة على ظهور جميع دراجات الطلاب والطالبات الذي حضروا فيها الامتحانات بالإضافة إلى ظهور المعدل والدرجات النهائية، لهذا يمكنكم الحصول على نتائج التاسع بدون رقم الاكتتاب وأيضا الحصول على نتائج التاسع على حسب الاسم أو من خلال تطبيق الامتحانات.

الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022

ظهور نتائج الصف التاسع 2022 رسميا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية السورية لجميع المحافظات بداية من حلب مروراً بدمشق إلي جميع المحافظات كل ما عليك هو أن تقوم بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائج الصف التاسع سوريا ٢٠٢٢.

ستجد اربع مربعات فارغة عليك أن تقوم بوضع البيانات في المكان المخصص لكل مربع.

سجل أولا اسم المحافظة.

اكتب اسمك في المربع الثاني.

سجل اسم الأب في المربع الثالث.

اكتب النسبة في المربع الأخير.

أوائل نتائج التاسع 2022

تبدأ الآن أظهار نتائج الأوائل (نتائج التاسع سوريا 2022) والتي جاء كالتالي:

بشار ماهر زين الدين (دمشق).

جعفر أياد علي (دمشق).

بتول أياد اسعد (دمشق).

في الوقع يمكنكم أيضا الحصول علي نتيجة التاسع من خلال تحميل تطبيق الامتحانات المتوفر في متجر جوجل بلاي وابل ستور، وإلى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتائج التاسع في سوريا حسب رقم الاكتتاب.