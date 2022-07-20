نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link Fast نتائج صف التاسع 2022.. استخراج نتائج الشهادة الاعدادية “التاسع” في سوريا من خلال موقع وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع 2022، بما أن جميع طلاب الصف التاسع في الدولة السورية لعام 2022 حريصون على معرفة نتائجهم، حيث اجتاز الطلاب السوريون من جميع محافظات سوريا الامتحانات المعتمدة من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم السورية وقد تم التخطيط لكيفية تصحيح للأسئلة والأجوبة في جميع أقسام التعليم في جميع أنحاء البلاد، وبعد ذلك سيتم إعلانه رسميًا للجميع.

نتائج صف التاسع 2022

عند تتبع درجات الامتحان النهائي سنجدها مجهزة للإعلان النتائج بمجرد وصولهم إلى المكتب المركزي لوزارة التربية والتعليم وتحميلها على موقع الوزارة، وتسهيل الوصول إلى الموقع والبحث فيه ويتم الحصول على النتائج دون الحاجة لزيارة مقر المدرسة التي أجرى فيها الطالب الامتحان وهذا أحد الاحتمالات التي توفرها الحكومة السورية للطلاب وأولياء الأمور وسيكون موعد إعلان النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم السورية في المستقبل القريب، كما أكد مصدر مسؤول في مكتب الوزارة أن نسبة النجاح تتجاوز 87٪ من نتائج الفتيان والفتيات، بعد أن بذل الجميع قصارى جهدهم لاجتياز الامتحانات.

وأوضح المصدر أن فترة الامتحان كانت صعبة لكن النظام والجهاز طغيان على كل شيء، فراهنوا على توزيع لجان المراقبة في جميع دوائر التعليم لتوزيعها إقليميا ومن بين المدارس التي أقامت التسعة عام 2022 الامتحانات النهائية بحيث يتم استكمال الامتحانات

رابط لاستخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2022

يمكن لطلاب الصف التاسع في دولة سوريا التحقق من نتيجة جلسة سوريا 2022 برقم الإكتتاب الخاصة بهم، ثم يتبع الطالب الخطوات لمعرفة نتيجة الصف التاسع السوري حيث يقوم بما يلي:

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى متصفح Google الرسمي.

ثم يتم الدخول إلى وزارة التربية والتعليم السورية في محرك البحث من خلال هذا الرابط

ثم يكتب بشكل صحيح لقبه وعائلته وجده مع مراعاة صحة البيانات المدخلة.

ثم يقوم الطالب بإدخال رقم اشتراكه في الأيقونة المخصصة له.

ثم يكتب الطالب اسم تخصصه.

ثم يحدد الطالب اسم المحافظة السورية التي تقدم فيها للامتحان.

ثم ينقر الطالب على أيقونة إظهار النتائج.

نتائج التاسع 2022 في سوريا

أعلنت وزارة التعليم السورية اقتراب ظهور نتائج طلاب الصف التاسع للعام ٢٠٢٢ أو الشهادة الاعدادية في سوريا ويمكن لاولياء الأمور والطلاب الحصول على نتائجهم التفصيلية عن طريق الصفحات الرسمية للدولة والتي تعتمدها الوزارة وسوف نقوم بنشر الروابط واللينكات الرسمية وشرح كيفية الدخول والكشف عن النتيجة فور ظهورها بإذن الله.

حرصا من الوزارة على سير العملية الامتحانية فلقد كانت تقوم بتفقد عدد من اللجان الخاصة بامتحانات التعليم الأساسي للصف التاسع، ولقد جاءت الجولة بتأكد سير العملية الإمتحانية على أكمل وجة، وكذلك من أجل التأكيد على المصححين بضرورة أن يتم التأكد من حصول كل طالب على حقة في الحصول على ما يستحقة عن ما قام باداءه في اختبارات الصف التاسع بسوريا.