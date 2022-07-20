لافروف يوجه تحذيرا لأمريكا وبريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، بأنه على يقين من أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم إبعادها عن أى خطوة بناءة.
وتابع لافروف، معلقا على تصرفات الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، أن زيلينسكى هو "ممثل بارع، لهذا فهو سريع التقمص للغاية".
وعن إمكانية اندلاع صدام نووى بين روسيا وأوروبا، قال لافروف إن "الحرب النووية ليس بها منتصر، لذلك فلا يمكن أن تنشب حرب نووية".
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