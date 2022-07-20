أول تعليق من المدعى العام الأوكرانية بعد إقالتها

جدة - نرمين السيد - وأضافت فينيديكتوفا - فى مقابلة خاصة مع قناة "سى إن إن" الأمريكية - أنه لا يمكنها انتقاد الرئيس الأوكرانى، مشيرة إلى أنها كانت من ضمن فريقه.

وأوضحت - حول التحديات التى ستواجه المدعى العام الجديد وخصوصا فيما يتعلق بجرائم الحرب - أن هناك أكثر من 23 ألف قضية تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم متعلقة بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ما يعنى أنه يجب على الإدعاء بذل قصارى جهده، معربة عن أملها فى نجاح المحكمة الجنائية الدولية فى عملها، كما تأمل فى أن يبذل الرئيس زيلينسكى أقصى مافى وسعه من أجل بناء المؤسسات القوية فى البلاد.

وكان البرلمان الأوكرانى أقال أمس الثلاثاء، إيرينا فينيديكتوفا من منصبها كمدعية عامة فى البلاد، كما أقال أيضا فى وقت سابق إيفان باكانوف من منصبه كرئيس لجهاز الأمن فى أوكرانيا.