نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج قياس 1443 الفترة الثانية هيئة تقويم التعليم Qiyas السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قياس الفترة الثانية 1443 أعلنت هيئة تقويم التعليم قياس عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر أن ظهور نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية موعده أول شهر يوليو 2022، وهي نتائج اختبار التحصيلي القدرات العامة الورقية التي تتم من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني قياس Qiyas، لمساعدة الجهات التعليمية على اختيار الطالب الأمثل من خريجي طلاب الثانوية العامة النظري والعلمي للالتحاق بالكليات والجامعات المناسبة، وقد قام بأداءها طلاب الثانوية العامة السعودية يوم الخميس 16 يونيو 2022 الموافق 17 ذي القعدة 1443وانتهت يوم الإثنين 20 يونيو 2022 الموافق 21 ذي القعدة 1443.

خطوات استخراج نتائج قياس 1443 الفترة الثانية هيئة تقويم التعليم Qiyas السعودية

إضافة لما سبق فإن رابط استخراج اختبارات التحصيلي الدراسي الورقي لطلاب الثانوي العام 1443 يتم من خلال رابط المركز الوطني قياس السعودية فقط باتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على موقع تسجيل اختبارات المركز الوطني قياس.

كذلك القيام بكتابة رقم السجل المدني، ثم كلمة المرور.

كما يجب القيام بالموافقة على أنك لست روبوت .

. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول .

. تعبئة كافة البيانات الخاصة بالطالب، بشكل صحيح.

أيضًا ثم بالضغط على أيقونة اختبار التحصيل .

. يلي ذلك النقر على على أيقونة الاستعلام في صفحة بيانات الاختبار.

في صفحة بيانات الاختبار. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة تفاصيل النتيجة.

ماهي اختبارات التحصيلي الورقي GAT هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية 1443

في نفس السياق السابق ذكره فان اختبارات التحصيلي الورقي GAT المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب هو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم بغض النظر عن براعة الطالب في موضوع معين كالقدرات التحليلية والقدرات والاستدلاية مثل:

أولًا القدرة على الفهم المقروء.

كذلك القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

أيضًا القدرة على الاستنتاج.

كذلك القدرة على القياس.

أيضًا القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

أهداف اختبارات التحصيلي الورقي GAT هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية 1443

في نفس السياق السابق ذكره فان اختبارات التحصيلي الورقي GAT المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب هو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم بغض النظر عن براعة الطالب في موضوع معين كالقدرات التحليلية والقدرات والاستدلاية مثل:

أولًا القدرة على الفهم المقروء.

كذلك القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

أيضًا القدرة على الاستنتاج.

كذلك القدرة على القياس.

أيضًا القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

في النهاية أعلن المركز الوطني قياس عن ظهور نتائج التحصيلي اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 الموافق 21 ذي الحجة 1443 عن العام الدراسي الحالي لفترتين الأولى والثانية عبر رسائل نصية للطلاب والطالبات، وغدًا الخميس الموافق 21 يوليو 2022 الموافق 22 ذي الحجة 1443 بإمكان الطلاب والطالبات الولوج للموقع الرسمي والإطلاع على النتائج.