نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبار القدرات العامة الورقية 2022 مايو وفق المركز الوطني قياس Qiyas هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبار القدرات العامة الورقية تم الإعلان اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 الموافق 26 من رمضان 1443 من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني قياس Qiyas عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر أن ظهور نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية موعده في 26 مايو 2022 مع العلم أن التسجيل للفترة الثانية مازال متاح حاليًا للجميع، والاختبار سيتم عقده للفترة الأولى يوم 10 يونيو 2022 وينتهي يوم 14 يونيو 2022، أما الفترة الثانية سيتم عقد الاختبارات بها يوم 16 يونيو 2022 وستنتهي يوم 20 يونيو 2022.

رابط التسجيل اختبار القدرات العامة قياس Qiyas 2022

إضافة لما سبق فإن رابط تسجيل اختبارات التحصيلي الدراسي الورقي لطلاب الثانوي العام 1443 يتم من خلال رابط التسجيل في اختبارات القدرات المركز الوطني قياس السعودية فقط باتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على موقع تسجيل اختبارات المركز الوطني قياس.

كذلك القيام بكتابة رقم السجل المدني، ثم كلمة المرور.

كما يجب القيام بالموافقة على أنك لست روبوت.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

تعبئة كافة البيانات الخاصة بالطالب، بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على أيقونة تسجيل ليتم حفظ وتسجيل الطلب.

أهمية اختبارات التحصيلي طالبات المركز الوطني للقياس Qiyas

في نفس السياق السابق ذكره فإن اختبار التحصيلي الدراسي الورقي مقياس موحد وعادل ودقيق لجميع طلاب وطالبات السنتين الآخرتين بالثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، كما يساعد الجهات التعليمية على اختيار الطالب الأمثل حيث تشترط العديد من الكليات والجامعات هذا الاختبار، كذلك يشمل الاختبار خريجي طلاب الثانوية العامة النظري والعلمي.

تعريف اختبار القدرات العامة الورقي 1443

في نفس السياق السابق، فان بدء اختبار القدرات العامة الورقي GAT، المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب، هو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم بغض النظر عن براعة الطالب في موضوع معين، كالقدرات التحليلية، والقدرات والاستدلاية مثل:

أولًا القدرة على الفهم المقروء.

كذلك القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

أيضًا القدرة على الاستنتاج.

كذلك القدرة على القياس.

أيضًا القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

في الختام أعلن المركز الوطني قياس من خلال الصفحة الريئسية عن ظهور النتائج اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 الموافق 21 ذي الحجة 1443 عن العام الدراسي 2021-2022 للفترتين الأولى والثانية عبر رسائل نصية للطلاب والطالبات، وغدًا الخميس الموافق 21 يوليو 2022 الموافق 22 ذي الحجة 1443 بإمكان الطلاب والطالبات الدخول الإطلاع على النتائج.