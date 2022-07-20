نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قياس ١٤٤٣ هيئة تقويم التعليم والتدريب Qiyas رابط الاستعلام برقم الهوية الوطنية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قياس 1443 للفترة الثانية التي قام بأداءها طلاب الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 16 يونيو 2022 الموافق 17 ذي القعدة 1443وانتهت يوم الإثنين 20 يونيو 2022 الموافق 21 ذي القعدة 1443، وهي نتائج اختبار التحصيلي القدرات العامة الورقية التي تتم من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني قياس Qiyas، لمساعدة الجهات التعليمية على اختيار الطالب الأمثل من خريجي طلاب الثانوية العامة النظري والعلمي للالتحاق بالكليات والجامعات المناسبة، وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم قياس عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر أن ظهور نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية موعده أول شهر يوليو 2022.

رابط استعلام نتائج قياس 1443 الفترة الثانية Qiyas

إضافة لما سبق فإن رابط استخراج اختبارات التحصيلي الدراسي الورقي لطلاب الثانوي العام 1443 يتم من خلال رابط المركز الوطني قياس السعودية فقط باتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على موقع تسجيل اختبارات المركز الوطني قياس.

كذلك القيام بكتابة رقم السجل المدني، ثم كلمة المرور.

كما يجب القيام بالموافقة على أنك لست روبوت .

. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول .

. تعبئة كافة البيانات الخاصة بالطالب، بشكل صحيح.

أيضًا ثم بالضغط على أيقونة اختبار التحصيل .

. يلي ذلك النقر على على أيقونة الاستعلام في صفحة بيانات الاختبار.

في صفحة بيانات الاختبار. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة تفاصيل النتيجة.

أهمية اختبارات التحصيلي للطلاب السعوديين المركز الوطني للقياس Qiyas

في نفس السياق السابق ذكره فإن اختبار التحصيلي الدراسي الورقي مقياس موحد وعادل ودقيق لجميع طلاب وطالبات السنتين الآخرتين بالثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، كما يساعد الجهات التعليمية على اختيار الطالب الأمثل حيث تشترط العديد من الكليات والجامعات هذا الاختبار، كذلك يشمل الاختبار خريجي طلاب الثانوية العامة النظري والعلمي.

مدة وعدد اسئلة اختبار التحصيلي الورقي GAT وفق قياس Qiyas السعودية 1443

في الختام فإن مدة اختبار التحصيلي وفق هيئة التعليم والتدريب المركز الوطني قياس يقدر بساعتين و خمس دقائق، ويتكون الاختبار من خمسة أقسام و يتم تخصيص 25 دقيقة لكل قسم، وعدد اسئلة اختبار التحصيلي تبلغ 110 سؤال تقريبًا، ويتم الاختبار تحت القواعد التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا جميع الأسئلة اختيار التحصيلي من متعدد .

كذلك ممنوع نهائيًا استخدام الآلة الحاسبة.

أيضًا لا يوجد قوانين مكتوبة.

كذلك تم الإعلان من قبل المركز الوطني قياس عن ظهور النتائج اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 الموافق 21 ذي الحجة 1443 عن العام الدراسي الحالي لفترتين الأولى والثانية عبر رسائل نصية للطلاب والطالبات، وغدًا الخميس الموافق 21 يوليو 2022 الموافق 22 ذي الحجة 1443 بإمكان الطلاب والطالبات الولوج للموقع الرسمي والإطلاع على النتائج.