بوتين يوجه طلبا عاجلا للغرب

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين- إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم فى تصدير الحبوب الأوكرانية، إلا أن مشكلة الغذاء حول العالم لا تقتصر على الحبوب الأوكرانية فحسب، وإنما تتعلق كذلك، وبشكل أساسي، برفع القيود المتعلقة بتصدير الأسمدة والحبوب الروسية.

وتابع بوتين: "لقد اتفقنا على جميع الإجراءات مع المنظمات الدولية، ولم يعترض أحد بما فى ذلك الولايات المتحدة، والحديث يدور عن كميات ضخمة من الحبوب الروسية أيضا، حوالى 30 مليون طن فى هذا العام، و50 مليون طن فى العام المقبل"، مشيرا إلى أنه تم رفع القيود المفروضة من قبل الأمريكيين على شحنات الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، معربا عن أمله فى أن يحدث نفس الشيء تجاه تصدير الحبوب الروسية.