عاجل- أول إجراء فرنسى لمواجهة العواصف الرعدية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم، أنه تم فرض حالة الطوارئ البرتقالية فى 9 أقاليم بسبب العواصف، و14 إقليما بسبب موجة الحر التى لا تزال تجتاح جنوب شرق البلاد.

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