جدة - نرمين السيد - اتهم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، روسيا بأنها تمهد الطريق لضم أراض أوكرانية، وتنصب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها فى المناطق التى تسيطر عليها مع سعيها لفرض سيطرتها الكاملة على أجزاء حققت فيها مكاسبها فى الشرق.





وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى، جون كيربى - فى إفادة صحفية بالبيت الأبيض - أن "موسكو تضع نصب أعينها على خيرسون وجميع أراضى لوجانسك، وإن عملاءها فى هذه المناطق سينظمون استفتاءات صورية لانضمامها لروسيا". وكان كيربى قد أعلن فى وقت سابق أن الولايات المتحدة ستعلن فى الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا. وقدمت الولايات المتحدة 8 مليارات دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية منها 2.2 مليار دولار الشهر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهام أمريكى جديد لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.