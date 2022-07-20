النمسا تعلق على وقف إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم1»

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية النمساوى، ألكسندر شالنبرج، قد أكد فى وفت سابق، أن التخلى عن الغاز الروسى موضوع لا يناقش، قائلا إن "النمسا كانت تعلن منذ البداية أن العقوبات ضد روسيا يجب أن تضرب روسيا بالذات ويجب ألا ترتد على الاتحاد الأوروبى نفسه".

وتابع: "كنا نعرف أيضا أنه سيكون أمرا مؤلما، هذا ما كنا نشير إليه منذ البداية".

يشار إلى أن شركة النفط الروسية "غازبروم"، كانت قد أعلنت الإثنين الماضى، توقف إمدادات الغاز فى خط "نورد ستريم 1" لأسباب خارجة عن إرادتها.