العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تصعد مع تراجع مخاوف قطع إمدادت الغاز الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:15 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الأربعاء مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بعد تقرير عن أن إمدادات الغاز الروسي ستُستأنف في الموعد المقرر، في حين انصب اهتمام الأسواق على كلمة يلقيها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أمام البرلمان وسط أزمة سياسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن قالت مصادر أمس الثلاثاء إن تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" ستُستأنف في موعدها هذا الأسبوع بعد استكمال أعمال صيانة مقررة.

وارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية 0.2 بالمئة قبيل كلمة دراغي التي سيلقيها بعد إغلاق الأسواق والتي تأتي بعد أن نصحه الرئيس بإعادة النظر في استقالته التي قدمها الأسبوع الماضي.

وكان أكبر رابح على المؤشر الأوروبي سهم "يونيبير" الألمانية للكهرباء الذي زاد 7.3 بالمئة بعد أن أفاد تقرير بأن خطة إنقاذها ستناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنتهي غدا فترة صيانة خطة الغاز الروسي "نورد ستريم 1" التي بدأت يوم 11 يوليو، وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ" أمس إن الخط سيعود للعمل ولكن بطاقة منخفضة يوم الخميس.

وتثير إمدادت الغاز الروسية قلقا كبيرا في أوروبا وسط مخاوف من عدم قدرتها على استكمال ملء مخازنها قبل موسم الشتاء الأمر الذي قد يهدد ملايين الأسر التي تعتمد على الغاز في التدفئة وأيضا الأنشطة الاقتصادية المختلفة.