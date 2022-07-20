تطوّر جديد عند الحدود.. الجيش الإسرائيلي يُسقط مُسيّرة لـ"حزب الله"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:02 صباحاً - دوت الخليج :- زعم جيش الاحتلال، يوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة قرب السياج الفاصل بين لبنان وشمال فلسطين. وبحسب الإعلام العبري، فإن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد اجتيازها الحدود الشمالية لفلسطين. وبدورها اشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مُسيّرة عبرت من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلّة. وأشار الجيش الإسرائيلي للصحيفة أنه لم تقع إصابات في الحادث الذي يُجرى تحقيق بشأنه . بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن عملية إسقاط الطائرة التابعة لـ"حزب الله" جاءت بعد رصدها ومراقبتها من قبل الوحدات الجويّة المختصة. وكالات عبرية

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