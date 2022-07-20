“استعلام” رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022 وصنعاء بالاسم ورقم الجلوس

ينشر لكم ثقفني، رابط التعرف على نتائج الصف التاسع اليمن 2022 صنعاء وعدن، حيث يسعى الآلاف من طلاب وطالبات التاسع إلى التعرف على الموعد المقرر الذي تعلن فيه وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتائج التاسع دورة 2022، ولم تعلن الوزارة عن أي موعد محدد لظهور النتائج، وكشفت مصادر ومسؤولين على أن لجان الكنترول قد أوشكت على الانتهاء من جميع أعمال تصحيح ورصد أوراق امتحانات الطلاب، وذلك تمهيدا للإعلان عنها، وأكدت الوزارة على أن الإعلان عن النتائج سيكون إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن إلكترونيا.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2022

تساءل عدد كبير من طلاب وطالبات التاسع عن موعد إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2022، حيث تسود حالة من الترقب وسط الطلبة وأولياء الأمور بانتظار ظهور وإصدار النتائج بشكل رسمي، ومع إقتراب لجان الامتحانات من انتهاء أعمال التصحيح، وبحسب ما كشفت عنه مصادر في الوزارة من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع خلال نهاية شهر يوليو الجاري أو في شهر أغسطس المقبل، وستتاح النتائج بشكل إلكتروني أمام جميع الطلاب في كافة المدن والمحافظات اليمينية، حيث سيتمكن الطلبة من الاستعلام والحصول على النتائج من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية اليمنية.

نتائج الصف التاسع اليمن 2022

وفرت وزارة التربية اليمنية إمكانية الحصول على نتائج الصف التاسع اليمين 2022 من خلال عدة طرق، حيث تتمثل الطريقة الأولى في الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية وذلك عبر كتابة بيانات الطالب وهي الاسم ورقم الجلوس، و سيتمكن الطالب من الاطلاع على النتيجة إلكترونيا فور الإعلان الرسمي عنها، أيضا يستطيع الطلاب معرفة النتيجة من خلال الهاتف الثابت، حيث يمكن لأولياء الأمور وأبنائهم طلاب التاسع معرفة نتيجة الشهادة الأساسية من خلال الاتصال على الرقم “161”، أو من خلال إرسال رقم الجلوس برسالة نصية على شبكة اتصالات يمن موبايل إلى 161.

نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نستعرض لكم طريقة استخراج نتائج الصف التاسع اليمين 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يجب على الطالب أو الطالبة القيام بالخطوات التالية خطوة بخطوة لمعرفة النتيجة.