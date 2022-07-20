رابط نتائج التحصيلي qiyas 2022 استعلام درجات التحصيل الدراسي برقم الهوية 1443

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عمر شويل - جدة نوفر رابط نتائج التحصيلي qiyas برقم السجل المدني وكلمة المرور، وذلك للاستعلام عن نتائج اختبار قياس التحصيلي عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية المتاح من جانب المركز الوطني للقياس، حيث يمكن الإطلاع على نتائج المختبرين عن طريق الدخول إلى موقع قياس النتائج برقم السجل المدني وكلمة المرور، وذلك بعد الإعلان الرسمي من جانب المركز الوطني للقياس عن إطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي عن طريق نظام التسجيل الإلكتروني، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط موقع قياس النتائج الرسمي لاستخراج نتائج اختبارات قياس الورقية 1443.

رابط نتائج التحصيلي qiyas

في ظل ترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إعلان مركز قياس الوطني بشكل رسمي عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة قياس التحصيلي، وذلك من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم في الجامعات، فيمكنكم الآن الدخول إلى الملف الشخصي للمستفيد أو المستفيدة عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية للإطلاع على نتائج الاختبارات التي أجراها المستفيد.

ويعتبر الاختبار التحصيلي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية، وذلك لكي يكون معياراً عادلاً ودقيقاً لكافة المختبرين المستفيدين من خدمات المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، وهذا يساعد الجهات التعليمية بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً بمقررات المرحلة الثانوية.

وقد تم التأكيد من جانب حساب خدمة المستفيدين الرسمي التابع للمركز الوطني للقياس والمختص بالرد على استفسارات المستفيدين عن أنه يتم تصحيح الإجابات عن طريق المُصحح الآلي، وتُحلل نتائج قياس وتُراجع معلومات المختبرين وتصحح بمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعاصمة الرياض، ومن يرغب في الإطلاع على درجات قياس التحصيلي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط موقع قياس برقم الهوية المرفق بالتالي:

رابط نتائج التحصيلي qiyas بالسجل (e-services.qiyas.sa).

موعد إعلان نتائج التحصيلي الورقي

تم التأكيد من جانب مركز قياس على إعلان نتائج الاختبار التحصيلي الورقي الفترتين الأولى والثانية عبر الموقع الإلكتروني للمركز بعد أن يتم إشعار المختبرين أولاً عن طريق رسائل نصية على الجوالات المسجلة بنظام التسجيل الإلكتروني، حيث سيتم إرسال الرسائل اليوم، ثم إتاحة استعلام نتائج التحصيلي غداً، ويمكن معرفة موعد نتائج التحصيلي من خلال التالي:

الأربعاء 20 يوليو 2022م إرسال رسائل نصية على الجوالات تحتوي على درجات قياس التحصيلي.

الخميس 21 يوليو 2022م إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس تحصيلي عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية.

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 21, 2022

نتائج قياس التحصيل الدراسي 1443

أكد المركز الوطني للقياس عن أنه ليس هناك رسوباً أو نجاحاً باختبار التحصيل الدراسي الذي يجريه المركز، ولكن يتم الحصول على درجة يكون الحد الأقصى لها هو مائة درجة، ولهذه الدرجة وزنها عند الجهة التعليمية التي يتقدم إليها المختبر الحاصل على هذه الدرجة في اختبار التحصيلي.

ويجب على كافة المختبرين عدم مقارنة الدرجة الحاصلين عليها في اختبار قياس التحصيل الدراسي بالنسبة الحاصلين عليها في اختبارات الثانوية العامة أو أي اختبارات أخرى، فكل اختبار من هذه الاختبارات له أهدافه المحددة، ومن يرغب في الحصول على درجات التحصيلي 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتائج التحصيلي qiyas الرسمي المرفق.