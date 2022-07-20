تمويل شخصي سريع 20,000 للمواطن والمقيم دون الحاجة لكفيل

المواطن السعودي وأيضاً المقيم يبحثون دائماً عن أفضل الشركات التمويلية التى تقدم لهم أفضل وأسرع تمويل شخصي يمكنهم من توفير التزاماتهم في أقل وقت ممكن لذلك نتحدث من خلال مقالنا عن إحدى تلك الشركات المالية المعتمدة وأيضاً التى توفر تمويل شخصي سريع لا يحتاج لوجود كفيل كما يستطيع كل من المواطن السعودي وكذلك المقيم من التقديم لطلب تلك التمويل وهو ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في مقالنا اليوم.

تمويل شخصي سريع 20,000 لدى شركة اليسر للتمويل

من أفضل شركات التمويل بالسعودية شركة اليسر للإجارة والتمويل والتى توفر عدد كبير من الحلول التمويلية المتنوعة سواء للأفراد أو الشركات ومن بين المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد تمويل الإجارة وتمويل السلع الاستهلاكية وتمويل المرابحة وأيضاً التمويل الشخصي المصغر والذى يتميز بأنه تمويل شخصي سريع وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال سطورنا القليلة القادمة حيث توفر شركة اليسر التمويل الشخصي المصغر بمزايا تلبى متطلبات العملاء المختلفة ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز التمويل الشخصي المصغر من اليسر بأنه تم تصميمه بما يتفق مع أحكام الإسلام بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي المصغر من اليسر بأنه لا يحتاج إلى كفيل.

كما يتميز بفترة تقسيط ميسرة ومرنة تصل إلى 3 سنوات.

يحصل المواطن السعودي على التمويل بقيمة ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

كما يحصل أيضاً الغير سعودي على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 10 آلاف ريال دون كفيل.

يستطيع أيضاً العميل من الحصول على التمويل دون أي مصاريف إدارية.

لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي السريع من اليسر إلى أى أجور وكالة.

أهم الشروط اللازمة لطلب التمويل الشخصي السريع من اليسر

لقد حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية عدد بسيط من الشروط الواجب توافرها لدى العميل الراغب في طلب التمويل والشروط هي كما يلي