التسجيل في الأكاديمية السعودية اللوجستية وشروط التقديم

التسجيل في الأكاديمية السعودية اللوجستية، حرصت الأكاديمية السعودية اللوجستية على إعلان بداية التسجيل في الأكاديمية للراغبين في الالتحاق بها، حيث تهدف الأكاديمية على توفير العديد من التخصصات من إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات وكذلك توفر لك تخصص التجارة الإلكترونية والميل، كما يمكنك الالتحاق بإدارة المخازن، وتوفر لك تخصص التسويق والمبيعات وخدمة العملاء الذي يفضله العديد ويرغب في الالتحاق به، علاوة على ذلك يتم الالتحاق بالأكاديمية وذلك للتأهيل على سوق العمل وذلك لسد كافة احتياجات الدولة في سوق العمل، والحرص على تقديم أفضل المتخصصين في العديد من المجالات، لذلك تعمل الأكاديمية على تدريبهم على أعلى مستوى وهذا ما سوف نتناولها في مثالنا هذا.

التسجيل في الأكاديمية السعودية اللوجستية

يمكنك وبكل سهولة التسجيل في الأكاديمية السعودية وذلك من خلال الآتي:

يتم الدخول على الرابط الإلكتروني الذي توفره الأكاديمية SLA.EDU.SA

تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

سوف يستمر التقديم إلى يوم 2 محرم والذي سوف تبدأ الدراسة في يوم 15 صفر.

تستغرق الدراسة لمدة سنة كاملة.

تسعى الأكاديمية إلى توفير كافة الكفاءات اللازمة في المملكة العربية السعودية.

خدمات الأكاديمية السعودية اللوجستية

تهدف الأكاديمية إلى توفير كافة الكفاءات والتي تتمثل في الآتي:

تحرص على تدريب كافة الراغبين في دبلوم التدريب اللوجستي .

توفر لك إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.

تدريب على إدارة المخازن.

توفر لك كفاءات في التسويق والمبيعات وكذلك خدمة العملاء.

كما تقدم لك تخصصات في التجارة الإلكترونية والميل وغيرها من التخصصات الأخرى.

تقدم لك الخدمات الخاصة بالبريد اللوجستية.

كما توفر لك كفاءة في النقل البري.

تمنحك كفاءات في التجارة الدولية وكذلك الشحن والتصدير.

التدريب خاص بكلتا الجنسين في السعودية.

شروط التقديم في الأكاديمية اللوجستية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مراعاة أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لديه بدرجة جيد.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

يكون حاصلاً على 80% فأكثر بالثانوية العامة.

ألا يكون مستفيد من صندوق الموارد البشرية.

أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات بنسبة 70%.

في الختام فقد تعرفنا على التسجيل في الأكاديمية السعودية اللوجستية وكذلك على هدف الأكاديمية السعودية اللوجستية التي تسعى إليه.