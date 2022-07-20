مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى انفجار غاز بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم انتشال شخص كان محاصرا بعد أكثر من 10 ساعات من وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنه توفى بعد نقله إلى المستشفى وفقا لتقارير صحفية نشرتها حكومة "تيانجين" عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وأضافت التقارير الصحفية أن البحث مازال مستمرا عن ثلاثة أشخاص آخرين ما زالوا فى عداد المفقودين، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق، لكن يبدو أنه يشير إلى تدهور البنية التحتية خصوصا وأن التقارير أفادت بأن المبنى بنى فى الثمانينيات.
وكانت وزارة إدارة الطوارئ الصينية قد دعت - فى وقت سابق - إلى تحديد السبب فى أسرع وقت ممكن وإجراء فحص شامل لتحديد مخاطر تسرب الغاز ومنع وقوع مثل هذه الحوادث فى المستقبل.
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