عاجل- احتراق 41 منشأة فى لندن بسبب موجة الحر

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن سلطات لندن كانت قد أعلنت حالة الاستنفار استجابة لارتفاع عدد الحرائق فى العاصمة، إذ سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا فى درجة الحرارة، فيما تستمر وسط موجة حر تشهدها دول أوروبية عدة.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فأن موجة الحر تسببت اندفاعا هائلا للحرائق بعد ارتفاع درجات الحرارة فى المدينة إلى 40 درجة مئوية. وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطانى، فى بيان أمس، إن درجة الحرارة بلغت 40.2 فى مطار هيثرو.
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