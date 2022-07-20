الأمن العراقى: سنحاسب المتورطين فى الهجوم الإرهابى بصلاح الدين

جدة - نرمين السيد - أكدت خلية الإعلام الأمنى العراقى، أنه سيتم العمل على محاسبة المتورطين فى الهجوم الإرهابى بمنطقة الجلام بقضاء الدور فى محافظة صلاح الدين، والذى أسفر عن مقتل وإصابة 6 عناصر من الشرطة.





وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، اليوم الأربعاء - "أن وفداً أمنياً رفيعاً ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد القوات البرية وصل قاطع عمليات سامراء لمعرفة ملابسات الهجوم الإرهابى الذى أدى إلى مقتل وإصابة عناصر من الشرطة الاتحادية فى منطقة الجلام". وأضاف البيان "أن القطاعات الأمنية ستعمل على محاسبة المتورطين بهذا الحادث الغاشم، ولن يمر دون أن يكون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية". كان مصدر أمنى عراقى قد أعلن اليوم مقتل وإصابة 6 عناصر من الشرطة الاتحادية باشتباكات مع عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة صلاح الدين.

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