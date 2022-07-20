العالم اليوم - مكاسب أسهم التكنولوجيا ترفع بورصة اليابان لذروة 6 أسابيع

انتم الان تتابعون خبر مكاسب أسهم التكنولوجيا ترفع بورصة اليابان لذروة 6 أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 10:18 صباحاً - أغلق مؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية على أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع اليوم الأربعاء بعد أن حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب على غرار نظيراتها الأميركية.

وقفز مؤشر "نيكي" 2.67 بالمئة إلى 27680.26 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 مايو. وارتفع المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي وسجل أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من يونيو.

وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 2.29 بالمئة إلى 1946.44 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد الليلة الماضية مع انضمام المزيد من الشركات للبنوك الكبيرة في الإعلان عن نتائج فاقت التوقعات.

وفي طوكيو ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا فزاد سهم طوكيو إلكترون 4.88 بالمئة وسهم أدفانتيست 4.71 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.14 بالمئة كما ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.05 بالمئة.