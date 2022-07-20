العالم اليوم - أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 82% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 82% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 10:18 صباحاً - ارتفع صافي ربح بنك بوبيان الكويتي بنسبة 82 بالمئة ليصل إلى 16.13 مليون دينار (حوالي 52.5 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 8.84 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن ربحه الصافي في النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 54 بالمئة ليصل إلى 33.08 مليون دينار.

وقال البنك إن زيادة الأرباح في النصف الأول تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي ايرادات التمويل بنحو 7 ملايين دينار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 4.5 مليون دينار، والانخفاض في مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 6.8 مليون دينار مقابل زيادة المصروفات التشغيلية 7.2 مليون دينار، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان بنك بوبيان قد سجل في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا في صافي الأرباح بـ 34 بالمئة في صافي الأرباح لتسجل نحو 17 مليون دينار، مقابل نحو 12.6 مليون دينار قبل عام.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك في الربع الفائت بنحو 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 40.7 مليون دينار مقابل 45 مليون دينار قبل عام.