عاجل- سوريا تقطع علاقتها مع أوكرانيا (مبدأ دبلوماسى)

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية السورية، إن "دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".

وأضاف المصدر: "تذكر الجمهورية العربية السورية أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سوريا منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين فى السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم"، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وتابع: "تم فى حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية، وارتهانها الكامل وتبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية والغربية إزاء سوريا والعالم".