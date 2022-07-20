هاتي الخلاط وتعالى أقولك على طريقة عمل غزل البنات في البيت بالخلاط في 10 دقائق بس وفرحي اولادك

طريقة عمل غزل البنات في البيت بالخلاط في 10 دقائق بس، يعتبر غزل البنات من الحلويات المشهورة التي يفضلها الجميع، حيث انه حلوى قطنية لذيذة، وربات البيوت تبحث عن طريقة عمله في المنزل، لذلك قدمنا لكم طريقة عمل غزل البنات في الخلاط فهي بسيطة للغاية، وتتميز بطعمها اللذيذ، وهذا ما يجنبك شرائه من الخارج، حيث أننا نتقدم لك بأفضل الطرق الصحية، لذلك لا تتردد في متابعتنا من أجل معرفة الطريقة المناسبة.

طريقة عمل غزل البنات في البيت بالخلاط

سوف نقدم لكم طريقة عمل غزل البنات في البيت في الخلاط بطريقة سهله

مكونات عمل غزل البنات في الخلاط

السكر بمقدار كوب وربع.

لون الطعام الأحمر ثلاث نقاط منه.

نكهة وطعم الفراولة نقطتان منه.

بعض العيدان الخشبية.

طريقة عمل غزل البنات في الخلاط

من السهل القيام بغزل البنات في الخلاط من خلال بعض الطرق البسيطة، وهي تتمثل فيما يليك

القيام بوضع لون الطعام، والسكر ونكهة الطعام في الخلاط حتى امتزاج القوام.

بعد ذلك إحضار وعاء ووضعه على نار متوسطة و التقليب بملعقة من الخشب من اجل أن يذوب السكر ويصبح شبه الكراميل.

تسخين قدر بحواف عالية، على نار هادئة، وتوزيع بعض الكراميل عليه بحركة دائرية، والتقليب بشكل سريع.

القيام بلف خيوط غزل البنات حول العود الخشبي، وبعد ذلك القيام بتكرار العملية من أجل إنهاء الكمية كاملة.

بعد ذلك تكون أعواد غزل البنات جاهزة يمكنكم تقديمها وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل غزل البنات في المقلاة

يسهل عمل غزل البنات في المقلاة بنفس المكونات السابقة، ومن خلال اتباع الخطوات التالية: