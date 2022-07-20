خطوات تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1443 التدريب المنتهي بالتوظيف

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عمر شويل - جدة تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1443 للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 بأكاديمية أرامكو السعودية Saudi Aramco للطلاب والطالبات السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والتي فتحت أبوابها للتقديم حتى يوم الإثنين القادم الموافق 25 يوليو 2022 الموافق 26 ذي الحجة 1443، في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالأكاديمية بتخصصاته المختلفة، والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تم تدشينه لتأهيل المتدربين المشاركين للنجاح بوظائفهم المستقبلية حيث يمنح لهم فرصة كبيرة لتطوير مهاراتهم من خلال فترة التعليم الدراسية التي تبلغ عامين حسب التخصص، إضافة لتوفيره العديد من المميزات التي تعمل على تطوير المورد البشري وفق رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها الاندماج المبكر بسوق العمل.

رابط تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1443 برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف 2022-2023

في نفس السياق على من يرغب من خريجي وخريجات الثانوية العامة التسجيل ببرنامج التدريب أرامكو السعودية اتباع الخطوات التالي ذكرها:

قم بتسجيل الدخول لبرنامج ارامكو التدريب المنتهي بالتوظيف.

التدريب المنتهي بالتوظيف. يلي ذلك تعبئة كافة بيانات إنشاء حساب جديد.

كذلك قم بإدخال رقم الهوية وكلمة السر والبريد الإلكتروني وانقر على أيقونة موافقة سياسات شركة أرامكو السعودية.

سياسات شركة أرامكو السعودية. أيضًا قم برفع الأوراق المطلوبة والمؤهلات العلمية والتأكد إرسالها بشكل صحيح.

في النهاية انقر على أيقونة إرسال الطلب.

في منتدى ومعرض #اكتفاء_2022، يؤكد النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة، نبيل الجامع، على الدور الإستراتيجي لمراكز التدريب الوطنية في دعم برنامج اكتفاء من خلال تطوير الكفاءات والموارد البشرية#أرامكو pic.twitter.com/uRVxkXWXfm — أرامكو (@saudi_aramco) في منتدى ومعرض #اكتفاء_2022، يؤكد النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة، نبيل الجامع، على الدور الإستراتيجي لمراكز التدريب الوطنية في دعم برنامج اكتفاء من خلال تطوير الكفاءات والموارد البشرية#أرامكو pic.twitter.com/uRVxkXWXfm — أرامكو (@saudi_aramco) January 26, 2022

مميزات الالتحاق بأكاديمية أرامكو السعودية برنامج التدريب 2022-2023

إضافة لما سبق ذكره فإن بعد الالتحاق وتسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1443 يتمتع الدارس بالأكاديمية بالعديد من المميزات التالي:

أولًا الحصول على راتب شهري.

كذلك يتم توفير سكن للطلاب وفق خطة شركة أرامكو .

. أيضًا التمتع بخدمة تنقلات مجانية من خلال حافلات خاصة بارامكو.

كما يتمتع الطلاب والطالبات برعاية طبية مجانية على مدار العام الدراسي.

تمكين الدارسين من الحصول على دروس تقوية إضافية خلال العام الدارس عند الحاجة لذلك.

أيضًا التمتع بخدمة الطيران التابع لشركة أرامكوا داخل السعودية.

كذلك الاستمتاع بالمرافق الترفيهية الخاصة بالشركة.

في النهاية الحصول على الإجازات الخاصة بمركز التدريب وفق التقويم السنوي لإدارات التدريب.

تخصصات ومسارات التدريب بالبرنامج التدريجي لخريجي الثانوية العامة

كذلك فتنقسم مسارات التدريب ببرنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية العامة 1443 إلى أكثر من مسار يقوم المتقدم باختيار ما يناسبه أثناء التقديم والتسجيل وهي:

أولًا موظف أعمال مكتبية تشمل الدراسة في هذا المسار اللغة الإنجليزية، وعلم الجبر، ومهارات الكمبيوتر للأعمال المكتبية، أيضًا السلامة والصحة، والثقافة التنظيمية للشركة، كذلك الرياضيات الخاصة بإدارة الأعمال، حيث يتم رفع مهارة المتدرب للتعامل مع بيئة مكتبية بوظيفة أعمال مكتبية. كذلك مشغل آلات النفط والغاز تضم الدراسة في هذا المسار تعلم اللغة الإنجليزية، وعلم الجبر، والرياضيات التقنية، والثقافة التنظيمية للشركة، والصحة والسلامة، والسلامة الصناعية، والمهارات العامة لوظيفة مشغل الآلات، والمهارات العملية المطلوبة تحديداً للقسم الذي ستعمل به، حيث يتم تأهيل المتدرب للعمل في بيئة متعددة الثقافات الصناعية. أيضًا فني صيانة أدوات تشمل الدراسة بهذا المسار اللغة الإنجليزية، وعلم الجبر، والرياضيات التقنية، والثقافة التنظيمية للشركة، والصحة والسلامة، والسلامة الصناعية، ومهارات الكمبيوتر، والمهارات التقنية لتسيير أنظمة التحكم، حيث يتم تأهيل المتدرب للتعامل مع أحدث أنظمة محاكاة التحكم لتوفير التدريب العملي الذي من شأنه أن يساعد على تطوير مهاراتك. مسار تدريب رجل الإطفاء تشمل الدراسة في هذا المسار اللغة الإنجليزية، وعلم الجبر، والرياضيات التقنية، والثقافة التنظيمية للشركة، ومهارات الكمبيوتر، وأساسيات الكيمياء، والصحة والسلامة، إضافة للالتحاق ببرنامج الاستجابة والتدريب المعتمد دولياً على مهارات مكافحة الحرائق والإنقاذ والتعامل مع المواد الخطرة في مراكز التدريب التابعة لدائرة الحماية من الحرائق في الشركة، حيث يتم إعداد المتدرب كرجل إطفاء ناطق باللغة الإنجليزية لديه كافة مهارات التعامل مع الطوارئ بالشركة. رجل الأمن الصناعي. ميكانيكي حفر. فني معادن. لحام معادن. فني صيانة تكييف الهواء. فني كهرباء.

شروط الالتحاق ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف 1444 لخريجي الثانوي بأرامكو السعودية