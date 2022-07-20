نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق نتائج التاسع 2022 سوريا رسمياً إعلان النتيجة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق نتائج التاسع 2022 سوريا رسمياً إعلان النتيجة الآن عبر التطبيق الرسمي لوزارة التربية السورية والمتاح مجانا لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، يعتبر تطبيق نتائج الصف التاسع لعام ٢٠٢٢م بسوريا من افضل التطبيقات التي قامت وزارة التربية والتعليم بدولة سوريا بتقديمها لجميع الطلاب وأهالي الطلاب ليتم من خلالها استخراج النتائج ومعرفة الدرجات وتسهيل وتيسير كافة الأمور واختصار الوقت ليتم من خلال التطبيق الاستعلام عن النتائج بالاسم أو رقم الاكتتاب الخاص بكل طالب وطالبة.

تطبيق نتائج التاسع 2022 سوريا رسمياً إعلان النتيجة الآن

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة سوريا بالتطوير والتقدم وذلك من خلال قيامها بوضع خاصية جديدة، وهي عبارة عن تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات التاسع 2022 وباقي الامتحانات مثل البكالوريا بسوريا، حيث بعد تحميل وتنزيل هذا التطبيق يتم من خلاله الاستعلام والاطلاع للحصول علي النتيجة الخاصة بالصف التاسع سوريا ٢٠٢٢م دون الاحتياج للذهاب والتسجيل لدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم أو الذهاب إلى المؤسسات التعليمية التابع له حيث هذا التطبيق يغني عن كل هذا ويتم من خلال استخراج النتيجة ببساطة.



الصفحة الرئيسية في تطبيق نتائج الامتحان في سوريا يشمل كل من القسم العلمي والقسم الأدبي والمفاضلة، ثم وسائل الإتصال Facebook والبريد الإلكتروني، تجد في القسم العلمي كل من (حسب الاسم، حسب الرقم، حسب المحافظة، حسب المدرسة) ونفس الاختيارات للقسم الأدبي، يجب عليك التأكد من اختيار أيقونة التاسع أو إذا كنت تبحث عن نتائج البكالوريا انقر فوقها.

رابط برنامج نتائج التاسع 2022

يستطيع طلاب الصف التاسع من خلال رابط تحميل تطبيق علي أجهزة الاندرويد المحمول استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم في بداية الأمر بتحميل وتنزيل تطبيق نتائج الصف التاسع سوريا الذي اطلقه الوزارة.

الذي اطلقه الوزارة. قيام الطالب بإدخال البيانات والمعلومات الشخصية الاسم ورقم المقعد والتأكد من صحة البيانات.

الضغط علي خيارات ليتم اختيار نتائج التعليم الأساسي الاعدادية الصف التاسع ٢٠٢٢م .

الصف التاسع ٢٠٢٢م . تحديد المحافظة أو المدينة الخاصة بالطالب.

ثم بالضغط علي أظهار النتيجة ليتم الحصول علي النتيجة لجميع المواد (العربي، الفرنساوي، الانجليزي، الرياضيات، التربية الدينية، العلوم، الدراسات) ثم في ختام عرض النتيجة يتم توضيح المجموع الكلي للطالب أو الطالبة ودرجة النجاح أو الرسوب.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

يتم الاستعلام عن النتيجة بالاسم من خلال هذه الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم .moed.gov.sy.

اختيار التعليم الأساسي والمرحلة الصف التاسع والعام الدراسي ٢٠٢٢م.

يتم عرض قائمة بالبحث عن طريق خيارات متعددة للبحث كالاسم والمدرسة.

أدخال البيانات المطلوبة.

بعد اختيار طريقة البحث يتم القيام بالضغط علي كلمة بحث.

حتي يتم الحصول علي استخراج نتيجة الصف التاسع سوريا.

الحد الأدنى للنجاح في التاسع



كشف وزارة التربية والتعليم السورية الحد الدني الذي يجب أن يتجاوزه الطلاب والطالبات حتي يتمكنوا من النجاح في مواد التاسع 2022 سوريا، حيث جاء الحد الأدنى للنجاح في مواد التاسع كالتالي:

التربية الدينية ٨ درجات.

اللغة العربية ٣٠ نقطة.

علوم عامة ١٦ درجة.

علم الاجتماع ٢٤ درجة.

اللغة الفرنسية ١٢ درجة.

مادة الرياضيات ٢٤ درجة.

اللغة الانجليزية ١٦ درجة.

وصلنا لنهاية شرح تطبيق نتائج التاسع 2022 سوريا رسمياً إعلان النتيجة الآن.