آخر تطورات حريق جبل بوقرنين فى تونس

جدة - نرمين السيد - وأكد الناطق الرسمى باسم الحماية المدنية فى تونس العميد "معاز تريعة"، أن وحدات الإطفاء التابعة للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات معززة بطائرات تابعة للجيش الوطنى عملت على إخماد الحريق الذى اندلع بسفح جبل برج السدرية، وانتقل بفعل الرياح إلى جبل بوقرنين والمناطق المجاورة له.

وأوضح تريعة، فى تصريح للقناة الأولى التونسية مساء الثلاثاء، أنه تم إعطاء الأولوية لحماية المناطق السكنية المجاورة وتطبيق المخطط العملياتى المعد لمجابهة مثل هذه الحرائق.

من جانبه، أكد مدير الحماية المدنية ببن عروس أنه تمت السيطرة على حريق أول أمس بنفس منطقة الغابات، ولكن عادت الحرائق من نفس المكان مرة أخرى الثلاثاء، وتوجهت نحو قمم الجبال مدفوعة بقوة الرياح وأشجار الغابات، مشيرًا إلى أنه تم طلب تعزيزات إضافية إلى جانب تواصل الدعم الجوى فى عملية الإطفاء وهناك محاولات مستمرة لإخمادها رغم صعوبة التضاريس.