وفى حديثه للصحفيين اليوم قال ترودو إن قرار إعادة التوربين "صعب" لكنه "صحيح".. وأضاف "لن تنجح روسيا فى تسليح طاقتها أو تقسيم حلفائنا فيما بيننا.. نحن نركز على التواجد هناك لدعم أوكرانيا.. كان هذا القرار صعبا، لكنه القرار الصحيح لضمان استمرارنا فى الوقوف معا ضد عملية بوتين العسكرية غير القانونية، ولدعم أوكرانيا".
وفى وقت سابق من الشهر الجارى، منحت كندا إعفاء من العقوبات الاقتصادية الصادرة ضد روسيا ردا على غزو أوكرانيا.
ويسمح الإعفاء لمدة عامين بإعادة ستة توربينات سيمنز للطاقة، والتى كانت فى مونتريال للإصلاحات، إلى ألمانيا لاستخدامها فى خط أنابيب نورد ستريم 1 المملوك لروسيا.
وأرسلت كندا توربينا لخط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى ألمانيا بالطائرة فى 17 يوليو الجارى.
وتشهد أوروبا، التى تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسى، انخفاضا فى مصدر الطاقة مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وخفضت شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة غازبروم شحنات الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1، الذى يمتد إلى شمال شرق ألمانيا، بنسبة 60 فى المائة الشهر الماضى، بسبب مشاكل فنية متعلقة بالتوربينات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء كندا: روسيا تحاول تقسيم الحلفاء الغربيين بشأن قضية التوربينات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.