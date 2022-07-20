رئيس وزراء كندا: روسيا تحاول تقسيم الحلفاء الغربيين بشأن قضية التوربينات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء كندا، جستن ترودو، دعمه قرار بلاده بإعادة التوربينات الروسية التى تم إصلاحها إلى ألمانيا - على الرغم من تأكيد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن هذه الخطوة تنتهك العقوبات- لافتا إلى أن روسيا تحاول تقسيم الحلفاء الغربيين بشأن قضية التوربينات.





وفى حديثه للصحفيين اليوم قال ترودو إن قرار إعادة التوربين "صعب" لكنه "صحيح".. وأضاف "لن تنجح روسيا فى تسليح طاقتها أو تقسيم حلفائنا فيما بيننا.. نحن نركز على التواجد هناك لدعم أوكرانيا.. كان هذا القرار صعبا، لكنه القرار الصحيح لضمان استمرارنا فى الوقوف معا ضد عملية بوتين العسكرية غير القانونية، ولدعم أوكرانيا".

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، منحت كندا إعفاء من العقوبات الاقتصادية الصادرة ضد روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

ويسمح الإعفاء لمدة عامين بإعادة ستة توربينات سيمنز للطاقة، والتى كانت فى مونتريال للإصلاحات، إلى ألمانيا لاستخدامها فى خط أنابيب نورد ستريم 1 المملوك لروسيا.

وأرسلت كندا توربينا لخط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى ألمانيا بالطائرة فى 17 يوليو الجارى.

وتشهد أوروبا، التى تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسى، انخفاضا فى مصدر الطاقة مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وخفضت شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة غازبروم شحنات الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1، الذى يمتد إلى شمال شرق ألمانيا، بنسبة 60 فى المائة الشهر الماضى، بسبب مشاكل فنية متعلقة بالتوربينات.