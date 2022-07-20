أوروبا تحترق.. القارة العجوز تعانى من مصائب الطقس الحار (تفاصيل بالصور)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، استعدت ألمانيا الجنوبية والغربية وبلجيكا أيضًا لدرجات حرارة يحتمل أن تكون قياسية مع ارتفاع موجة الحر، التى يعزوها العلماء إلى تغير المناخ، شمالًا وشرقًا.

إيطاليا

وتم الإبلاغ عن العديد من حرائق الغابات فى إيطاليا، حيث اندلعت واحدة من أكبر الحرائق ليل الاثنين فى تلال ماساروزا فى توسكانا، وكانت لا تزال مستعرة بعد ظهر الثلاثاء.

وقال حاكم توسكانا يوجينيو جيانى "تستمر النيران فى التهام الغابات بطريقة مخيفة بسبب الرياح"، مشيرا إلى تدمير 365 هكتارا (900 فدان) من الأراضى.

كما تم الإبلاغ عن حرائق فى غابات بالقرب من روما، وكذلك على شواطئ بحيرة أورتا شمال ميلانو وبالقرب من مدينة ترييستى الشمالية الشرقية.

فى إيطاليا، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية عبر مساحات شاسعة من الشمال والوسط هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الكعب الجنوبى للحذاء الإيطالى، بوليا، وجزيرة سردينيا وصقلية.

ووضعت خمس مدن فى حالة التأهب القصوى باللون الأحمر بسبب موجة الحر الثلاثاء. وسيغطى التحذير، الذى يحذر من مخاطر صحية خطيرة مرتبطة بالطقس، تسع مدن يوم الأربعاء، سيرتفع إلى 14 يوم الخميس، بما فى ذلك العديد من أكبر المناطق الحضرية فى إيطاليا مثل روما وميلانو وفلورنسا.

اليونان

اندلع حريق غابات أججته الرياح القوية فى منطقة جبلية بالقرب من منازل فى ضواحى العاصمة اليونانية أثينا، مما دفع السلطات إلى إصدار أمر بإخلاء منطقة واحدة على الأقل.

بريطانيا

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) تم تسجيلها مؤقتًا لأول مرة فى بريطانيا، ووضعت السلطات بريطانيا فى حالة "طوارئ وطنية" بسبب درجات الحرارة غير المسبوقة.

ألغيت طرق القطارات من لندن حتى الساحل الشرقى والغربى للبلاد وظهرت مراكز المدن المزدحمة عادة بالهدوء. قام Network Rail بالتغريد على صور تظهر الانحناءات والعيوب فى المسارات.

إلى الشرق من لندن، اجتاح حريق كبير منازل فى قرية وينينجتون، واشتعلت النيران فى الحقول المجاورة واقتربت من كنيسة تاريخية. واشتعلت النيران فى مناطق عشبية كبيرة حول العاصمة.

البرتغال

قال رئيس هيئة الصحة البرتغالية، غراسا فريتاس، لرويترز، إنه تم تسجيل 1063 حالة وفاة زائدة بسبب موجة الحر، فوق المستويات الطبيعية، فى الفترة من 7 إلى 18 يوليو.

وقال فريتاس "البرتغال .. من بين مناطق العالم التى قد تتأثر (أكثر) بالحرارة الشديدة." "علينا أن نكون أكثر استعدادًا لفترات ارتفاع درجات الحرارة".

إسبانيا

على الرغم من تراجع الزئبق نحو مستويات الصيف الطبيعية فى إسبانيا والبرتغال، إلا أن رجال الإطفاء فى كلا البلدين لا يزالون يكافحون حرائق متعددة.

استمر أكثر من 30 حريقًا فى تدمير أجزاء من إسبانيا، مع إيلاء السلطات اهتمامًا خاصًا لأربعة حرائق فى قشتالة وليون وجاليسيا.

وتم إجلاء أكثر من 6000 شخص فى 32 قرية فى لوساسيو بمقاطعة زامورا الشمالية الغربية، حيث توفى شخصان وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة.

أظهرت بيانات رسمية قبل موجة الحر أن 70 ألف هكتار (173 ألف فدان) احترقت حتى الآن هذا العام فى إسبانيا، أى نحو ضعف متوسط ​​العقد الماضى.