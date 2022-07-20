قفزة كبيرة فى عدد إصابات كورونا بـ الصين (أرقام)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "رويترز"، قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، إن هذه الإصابات منها 150 بالأعراض و862 حالة بدون أعراض، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تجاوز الـ 1000 إصابة منذ 20 مايو.

وتأتى هذه الحصيلة مقارنة مع 776 حالة جديدة فى اليوم السابق - منها 237 بالأعراض و539 بدون أعراض، وهو ما تحسبه الصين بشكل منفصل.

وأعلنت قالت لجنة الصحة الوطنية عدم رصد أى حالات وفاة جديدة، مما أبقى عدد الوفيات فى البلاد عند 5226.

واعتبارًا من 19 يوليو، أكد البر الرئيسى للصين وجود 227،980 حالة ظهرت عليها الأعراض.

وأبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالة أعراض محلية جديدة تم تسجيلها بدون أعراض فى اليوم السابق، ولم يتم الإبلاغ عن أى حالات أعراض فى اليوم السابق.

قالت الحكومة المحلية إن بكين لم تسجل أى حالات بدون أعراض فى 19 يوليو، مقارنة بالحالة التى تم الإبلاغ عنها فى اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن شنجهاى أبلغت عن خمس حالات أعراض محلية جديدة، مقارنة بأربع حالات فى اليوم السابق، وعشر حالات محلية بدون أعراض مقابل 19 فى اليوم السابق.