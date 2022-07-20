أسعار البيك الجديدة 2022 في السعودية منيو البيك والفروع

أسعار البيك الجديدة 2022 في السعودية مطعم البيك احد اشهر مطاعم الوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية ويمتلك عدد كبير من الفروع وله تاريخ كبير جداً حيث تأسس للمرة الاولي في عام 1974 ومازال حتي الان ومن افضل المطاعم المتواجدة حتي الان، وهناك الكثير من الأشخاص في مختلف البلدان العربية يحبون الوجبات الخاصة به فهو يتميز بقطع الدجاج اللذيذة والخلطة الخرافية التي لن تجدها سوي في وجبات البيك.

أسعار البيك الجديدة 2022 في السعودية

يتواجد مطعم البيك في العديد من البلدان العربية واشهرها في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقريبا بعد تداول بعض الاخبار بانة سيتواجد قريبا في مصر، ويبحث الكثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة عن اسعار البيك الجديدة 2022 ويرغبون في معرفة التحديثات الأخيرة في سعر البيك للوجبات والمشروبات بعد الضريبة ويقدم البيك أصناف رائعة من الدجاج المقلي والجمبري والكثير من الوجبات الشهية.

يمكنك شراء وجبة بيك بيج عادي أو حراق بسعر 11.5 ريال.

وجبة دجاج البيك في السعودية متوفرة بسعر 10.5 ريال واخري بسعر 14 ريال.

وجبة دجاج مسحب اللذيذة والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص مكونة من 7 قطع مع الخبز والبطاطا والسلطة بسعر 10.5 ريال.

يتوفر ساندويتش دجاج المسحب في البيك 2022 بسعر 6 ريال واخر بسعر 11 ريال.

وجبة سناك دجاج مسحب في البيك بسعر 4 ريال.

بالنسبة للمأكولات البحرية يمكنك شراء ساندويتش فيلية سمك مع مشروب عازي وبطاطا بسعر 6 ريال وساندويتش اخر بسعر 11 ريال.

يوفر منيو مطعم البيك 2022 وجبة جمبري جامبو بسعر يبداً من 29 ريال سعودي

. يمكنك شراء وجبة الجامبري الاقتصادية من البيك في السعودية بسعر 21 ريال.

يوفر مطعم البيك ايس كريم بوجبة الشوكولاتة بسعر 2 ريا سعودي.

ساندويتش شرائح مشوي وجبنة من البيك بسعر 6.5 ريال سعودي.

يمكنك شراء وجبة فلافل البيك السعودية بسعر 7.5 ريال سعودي.

منيو البيك الجديد 2022

تقدم سلسلة مطاعم البيك في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الوجبات المختلفة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية المقلية بنكهة وخلطة رائعة وتوفر دائما وجبات تناسب الأفراد والعائلة ومن ضمن الوجبات المتوفرة حاليا الوجبات الفردية والتي تكفي فرد واحد ووجبات التوفير وجميع أنواع الوجبات المختلفة واذا كنت من محبي سوبريم وتويست وشيباتا وتشيكن وماكس ورويال تشيكن وسناك ميل وواجبات الدواجن المتنوعة الأخرى فان مطعم البيك يوفرها بأسعار مميزة وبطعم رائع.