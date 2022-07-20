الجزائر ترسل دعما فوريا إلى تونس

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا قالت فيه، إن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر أوامره بإرسال طائرتين مروحيتين من الحجم الكبير تابعة للقوات الجويةإ إضافة إلى 20 شاحنة للإطفاء تابعة لجهاز الحماية المدنية بالجزائر مساهمة من البلاد فى إطفاء الحرائق التى تشهدها تونس حاليا، على أن يتم تنفيذ ذلك فى الساعات الأولى من الأربعاء.
وأضاف البيان أن هذه المساعدات من المقرر أن تصل غلى تونس فى اسرع وقت.
وتعمل وحدات الحماية المدنية فى تونس منذ صباح الثلاثاء على إطفاء حريق هائل شب فى جبل بوقرنين حريقا امتد إلى قمم الغابات المجاورة.
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